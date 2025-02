سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد كابوس برشلونة

رسّخ النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد نفسه كابوسا لفريق برشلونة بعد أن هزّ شباك النادي الكتالوني للمرة الثانية في ظرف شهرين تقريبا، وبأهداف حاسمة.

وزار سورلوث شباك برشلونة أمس في الوقت بدل الضائع ليهدي فريقه تعادلا ثمينا ومثيرا 4-4 في مباراة الذهاب لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي جرت على ملعب مونتجويك الأولمبي معقل البلوغرانا.

وبدأ سورلوث قمة برشلونة وأتلتيكو من مقاعد البدلاء قبل أن يستعين الأرجنتيني دييغو سيميوني بخدماته في الدقيقة 68 ليكافئ النرويجي مدربه بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة بعد التسعين، ليوجّه لطمة جديدة على وجه برشلونة.

وعن ذلك قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "المهاجم النرويجي يعود ليصبح كابوس برشلونة، ولكن هذه المرة في كأس الملك"، في إشارة منها إلى الهدف الذي سجّله قبل أشهر في بطولة الدوري الإسباني.

وكان سورلوث قد أحرز هدف الفوز لأتلتيكو 2-1 في مرمى برشلونة على ملعب مونتجويك وفي الوقت بدل الضائع أيضا، وذلك يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي في قمة الجولة 18 من الليغا.

Alexander Sorloth has now scored two stoppage time goals vs Barcelona in the space of two months 😤🇳🇴 pic.twitter.com/g80ooxJYWH

— LiveScore (@livescore) February 25, 2025