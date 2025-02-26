مكة محمد صلاح "ضيفة شرف" في مسلسل رمضاني

تشارك مكة محمد صلاح -ابنة نجم فريق ليفربول لكرة القدم- في مسلسل رمضاني كضيفة شرف الشهر المقبل في أولى خطواتها نحو النجومية.

وشارك صلاح في العديد من الإعلانات التلفزيونية والحملات الترويجية المصرية، ومنها حملة ضد التدخين قبل عدة سنوات، قام فيها بأداء تمثيلي يحث الشباب على نبذ التدخين.

وقال خالد الحلفاوي مخرج مسلسل "كامل العدد 3" لمحطة "أون تي في" التلفزيونية المصرية "الجزء الثالث به نجوم جدد مثل القدير حسين فهمي ومجموعة كبيرة أخرى مثل مريم الخشت ويوسف عمر وإنجي المقدم".

وأضاف المخرج "كما سيشهد العمل ظهورا خاصا لمكة محمد صلاح"، دون الكشف عن طبيعة هذا الظهور وتفاصيله.

وُلدت مكة في لندن عام 2014 وعائلة صلاح من متابعي هذا المسلسل.

وأضاف "تمنيت وحلمت بمشاركة صلاح لكن وجود مكة يسعدنا. كنت متخوفا من قدرتها على التمثيل واللغة، لكن البنت فاجأتني بأنها ذكية جدا وتتحدث لغة عربية جيدة".

وسيعرض الجزء الثالث من المسلسل في رمضان الشهر المقبل، وتقوم دينا الشربيني بدور ليلى، وهي امرأة تعمل في صناعة مستحضرات التجميل، وشريف سلامة الذي يلعب دور زوجها أحمد جراح التجميل.

ويعيش الزوجان مع 8 أطفال ويستعرض المسلسل المصاعب التي تواجه الأسرة.

وقال الحلفاوي إن الجزء الثالث يختلف عن سابقيه "في نوعية الموضوعات التي يتناولها".

وأضاف "مع كبر الأطفال تختلف مواضيعهم الدرامية مع السن وتتزايد الخطوط وتتشابك، ولكن نفس المنتج والإطار العريض".

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ولصلاح ابنة أخرى اسمها كيان وُلدت في 2020.

ويستمتع الدولي المصري (32 عاما) بأفضل موسم في مسيرته، إذ يقترب ليفربول من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما بلغ النادي المنتمي لمرسيسايد نهائي كأس الرابطة، وهو من بين المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفه الـ25 في الدوري هذا الموسم حين تغلب ليفربول على مانشستر سيتي حامل اللقب 2-صفر يوم الأحد الماضي، ليوسع الفارق في الصدارة مع أقرب مطارديه إلى 11 نقطة.