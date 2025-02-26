ضرس العقل يبعد مبابي عن مواجهة سوسيداد بكأس إسبانيا

لم يتعاف الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، بشكل كاف من عملية جراحية لخلع ضرس العقل، لذا لم ينضم إلى قائمة الفريق التي تواجه ريال سوسيداد الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم.

ولن يسافر مبابي الذي لم يتدرب الثلاثاء في مدريد لخوض المباراة في سان سيباستيان، على عكس ما كان قد صرح به مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي.

وسيحصل هداف بطل أوروبا، بـ28 هدفا في 39 مباراة هذا الموسم، على قسط من الراحة قبل مباراتين مهمتين، إذ يلتقي فريق العاصمة مع ريال بيتيس السبت في إشبيلية ضمن الدوري، ثم يواجه جاره أتلتيكو الثلاثاء المقبل في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب عن القائمة أيضا كل من الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات هذا الموسم، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي لا يشارك في مسابقة الكأس.