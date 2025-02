شاهد.. ملاكم يهشم بيضة في وجه منافسه قبل نزالهما

هشم الملاكم كريس يوبانك جونيور بيضة في وجه منافسه كونور بين خلال مؤتمر صحفي في مانشستر أمس الثلاثاء قبل شهرين من نزالهما المرتقب على ملعب توتنهام هوتسبير.

وألغي نزال مرتقب بين أبناء اثنين من الملاكمين البريطانيين السابقين في عام 2022 بعدما ظهرت آثار ضئيلة لعقار محظور رياضيا في عينة بين. ويلتقي الثنائي في النزال التي تحدد موعده مرة أخرى في 28 أبريل/نيسان المقبل.

وقال يوبانك جونيور على منصة إكس "يبدو أن تلوث البيض كان السبب وراء فشله في اختباري المنشطات. لذا قمت بتلويثه به".

وتم تبرئة بين، نجل بطل العالم السابق في وزن فوق المتوسط نايجل بين، من تهمة تعاطي المنشطات عن عمد عام 2023 من قبل مجلس الملاكمة العالمي، الذي قال إن "تناول كمية كبيرة من البيض" كان تفسيرا منطقيا لفشله في الاختبار.

IT'S ALL KICKED OFF! ‼️

Chris Eubank Jr. SLAPS Conor Benn during intense face-off 💥 pic.twitter.com/r2AQ6mBD1H

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 25, 2025