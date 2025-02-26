مدرب يقود فريقه على كرسي متحرك في البرازيل

يقود المدرب ماركينيوس سانتوس، المدير الفني لفريق ناوتيكو لكرة القدم، فريقه وهو يجلس على كرسي متحرك.

وقاد سانتوس (45 عاما) فريقه في مباراتين على هذا الحال، منها مباراة ضد سانتا كروز في المرحلة الأولى لكأس البرازيل، الخميس الماضي، رغم مرضه.

وظهر المدرب في عدة مقاطع مصورة، نشرتها حسابات رياضية برازيلية، متكئا على عكازين للوصول للملعب، وفور دخوله أرضية ملعب "ماريا لاماس فراتشي" وسط تصفيق من الحضور، جلس على كرسي متحرك بجوار مقاعد البدلاء لمنح لاعبيه التعليمات الفنية الخاصة.

وتابع سانتوس مباراة فريقه كاملة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية الخاصة على مدار 90 دقيقة، ساهمت في تحقيق انتصار ثمين لناوتيكو برباعية نظيفة.

وخضع المدرب لجراحة "وتر أكيلس" الخميس الماضي، متأثرا بالإصابة التي تعرض لها خلال تدريبات فريقه، وفقا لما ذكره موقع "غي غلوبو سبورت" الرياضي البرازيلي.

وأوضح الموقع البرازيلي أن سانتوس سيحتاج إلى استخدام العكازات لمدة 3 أسابيع، فضلا عن ارتداء الحذاء التقويمي لمدة شهرين إضافيين.