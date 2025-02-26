الفرق الأوروبية الأكثر إنفاقا على التعاقدات خلال العقد الماضي

يتصدر نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم قائمة أكثر 10 أندية أوروبية إنفاقا للأموال على التعاقدات مع اللاعبين خلال العقد الماضي، ويتواجد في اللائحة برشلونة وريال مدريد الإسبانيان.

واللافت أن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 15 مرة يغيب عن الفرق العشرة الأكثر استثمارا في التعاقدات الجديدة منذ موسم 2014-2015، وقد أنفق النادي الملكي في العقد الماضي ما قيمته 1.12 مليار يورو، ليحتل المركز الحادي عشر.

ومنذ وصول قطب الأعمال الأميركي تود بولي، أصبح تشلسي النادي الأكثر إنفاقا على التعاقدات مع اللاعبين خلال العقد الماضي، ويعد موسيس كايسيدو من بين استثماراته الأعلى تكلفة، حيث بلغت قيمة التعاقد معه من برايتون في الموسم الماضي 116 مليون يورو.

والأندية الأوروبية الأكثر إنفاقا على التعاقدات في العقد الماضي هي:

تشلسي الإنجليزي: 2.62 مليار يورو.

مانشستر سيتي الإنجليزي: 2.06 مليار يورو.

مانشستر يونايتد الإنجليزي: 1.97 مليار يورو.

باريس سان جيرمان الفرنسي: 1.89 مليار يورو.

يوفنتوس الإيطالي: 1.18 مليار يورو.

برشلونة الإسباني: 1.15 مليار يورو.

أرسنال الإنجليزي: 1.14 مليار يورو.

توتنهام الإنجليزي: 1.31 مليار يورو.

أتلتيكو مدريد الإسباني: 1.28 مليار يورو.

ليفربول الإنجليزي: 1.26 مليار يورو.