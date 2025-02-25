غيابات مؤثرة لريال مدريد عن مباراة الكأس أمام سوسيداد

يفتقد ريال مدريد عددا من لاعبيه البارزين خلال مباراته ضد نظيره ريال سوسيداد في نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويحل النادي الملكي ضيفا على نظيره الباسكي، غدا الأربعاء، على ملعب أنويتا في ذهاب المربع الذهبي من كأس الملك، حيث يسعى ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية تسهّل مهمته في موقعة الإياب المقررة يوم 1 أبريل/نيسان 2025 على ملعب سانتياغو برنابيو.

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لكن ذلك لن يكون سهلا على الميرنغي، حيث سيخوض هذه المباراة دون خدمات لاعبيه فيديريكو فالفيردي وتيبو كروتوا، مع الشكوك التي تحيط بإمكانية مشاركة الفرنسي كيليان مبابي، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وسيغيب فالفيردي عن موقعة ريال سوسيداد لأنه لا يزال في مرحلة التعافي، خاصة أنه خاض مباراة الريال ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بعد حقنه بالإبر لعدم جاهزيته البدنية.

ويفضّل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إراحة فالفيردي على أمل جهوزيته لمباراة ريال بيتيس على ملعب بينتو فيامارين يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني، علما بأن الأولوية هي وصوله إلى مواجهة أتلتيكو مدريد الأوروبية في أفضل حال.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي يلعب منذ أكثر من شهر وهو يعاني من مشاكل في العضلة الخلفية، وتحديدا منذ لقاء الكأس ضد سيلتا فيغو يوم 16 يناير/كانون الثاني الماضي، والآن حان وقت حصوله على الراحة لضمان جاهزيته للمباريات المصيرية المقبلة.

ويُعد فالفيردي أحد أكثر اللاعبين أهمية هذا الموسم، إذ اعتمد عليه أنشيلوتي في عدة مراكز سواء كمحور ارتكاز ولاعب وسط وكذلك ظهير أيمن.

ولعب فالفيردي حتى الآن 41 مباراة رسمية مع ريال مدريد هذا الموسم أكمل منها 34 مباراة، وهو رقم ضخم ترك آثارا سلبية على حالة اللاعب البدنية.

في هذه الأثناء لم يشارك مبابي وكورتوا في التدريبات الجماعية لريال مدريد، وهي إشارة قوية على غياب اللاعبين عن مباراة ريال سوسيداد وفق ماركا.

🚨 Entrenamiento del Real Madrid previo al partido frente a la Real Sociedad. ❌ No entrena Courtois ni Mbappé. El francés porque le extrajeron una muela en el día de ayer. Carvajal y Militao, lesionados. ✅ Entrena Fede Valverde, pero se prevé que descanse. @defcentral pic.twitter.com/AZtz5AExKt — Alexis Rodríguez (@Alexis_RH_) February 25, 2025

ولا يشارك كورتوا هذا الموسم في مباريات كأس الملك من الأساس، لأن أنشيلوتي يفضّل الاعتماد على أندريه لونين.

أما مبابي فقد غاب عن المران بسبب خضوعه لعملية جراحية في أحد أسنانه، "جراحة لم تكن معقّدة لكنها منعته من المشاركة في التدريبات، ومع ازدحام جدول المباريات قد يستغل اللاعب هذا التوقف القصير للراحة".

لكن أنشيلوتي قال في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي الموثوق فابرزيو رومانو "مبابي سيسافر معنا، وسيكون متاحا غدا".

ويُعتبر مبابي واحدا من أقل اللاعبين حصولا على الراحة هذا الموسم، إذ لعب 39 مباراة بجميع البطولات، وسجل 28 هدفا متجاوزا حاجز الـ3000 دقيقة لعب، وعليه "فإن الراحة قد تكون مفيدة له قبل الجدول الناري لريال مدريد".