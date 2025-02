اتهام مورينيو بالإدلاء بـ"تصريحات مهينة" ضد الشعب التركي

أعلن نادي غلطة سراي، متصدر جدول ترتيب الدوري التركي لكرة القدم حاليا، عزمه بدء إجراءات جنائية ضد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب "تصريحات مهينة" ضد الشعب التركي.

وذكر النادي أنه سيتقدم بشكاوى أيضا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونظيره الأوروبي (يويفا)، بعد التصريحات التي أدلى بها مدرب فريق فنربخشة، عقب انتهاء لقاء الفريقين بالتعادل السلبي في كلاسيكو الكرة التركية.

وتحدث مورينيو، الذي سبق له تدريب فرق تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزية، وريال مدريد الإسباني وروما الإيطالي وبورتو البرتغالي، عن مقاعد بدلاء غلطة سراي "الذين يقفزون مثل القرود" بعد أحد الالتحامات المبكرة بين لاعبي الفريقين في المباراة، مشيرا إلى أن اللقاء كان أفضل لأنه لم يدره حكم تركي.

🔱 Galatasaray have launched criminal complaint and a complaint to UEFA/FIFA for 'racism' against José Mourinho:

وكشف بيان صادر عن نادي غلطة سراي أن مورينيو "دأب على الإدلاء بتصريحات مهينة بشكل مستمر تجاه الشعب التركي" منذ توليه مسؤولية تدريب فنربخشة في يونيو/حزيران 2024.

وأضاف البيان -الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)- أنه "تصاعد حديث مورينيو اليوم إلى ما هو أبعد من مجرد تصريحات غير أخلاقية حيث وصل إلى خطاب لا إنساني بشكل لا لبس فيه".

وأوضح غلطة سراي "نعلن رسميا أننا بصدد الشروع في اتخاذ إجراءات جنائية بشأن التصريحات العنصرية التي أدلى بها جوزيه مورينيو، وعليه فإننا سنقدم شكاوى رسمية للاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم".

ووصف غلطة سراي سلوك مورينيو بأنه "مستهجن"، مضيفا أن منافسه فنربخشة يؤكد "تمسكه بالقيم الأخلاقية المثالية".

ونشر غلطة سراي بيانه على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي تحت عنوان: "قل لا للعنصرية".

📌 Club Statement from Galatasaray SK

Since the commencement of his managerial duties in Türkiye, Fenerbahçe manager Jose Mourinho has persistently issued derogatory statements directed towards the Turkish people. Today, his discourse has escalated beyond merely immoral comments… pic.twitter.com/NRLsk9F4kT

— Galatasaray EN (@Galatasaray) February 24, 2025