قرار مفاجئ لميسي بالعودة إلى برشلونة

فجر صحفي إسباني قنبلة مدوية تتعلق بمستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي الذي ينتهي عقده بنهاية العام الجاري.

وأكد الصحفي الإسباني أليكس كاندال أن أفضل لاعب في العالم 8 مرات يرغب بقوة في العودة إلى ناديه الأسبق برشلونة في المستقبل القريب، وقبل اعتزاله كرة القدم.

¿MESSI DE REGRESO EN EL BARÇA? 🚨 🔵🔴 @Alex_candal adelantó que el astro argentino regresaría a Barcelona en un futuro cercano. 🎙️ "Palabras de Lio Messi: 'No puedo dejar el fútbol sin antes jugar en el nuevo Camp Nou'".#FútbolTotal pic.twitter.com/VH1b8hAxqM — DSPORTS (@DSports) February 24, 2025

ونقل كاندال تصريحات عن ميسي (37 عاما) قال فيها "لا يمكنني ترك كرة القدم من دون أن ألعب في الكامب نو الجديد"، وهو الملعب الذي تتواصل عملية تجديده حاليا.

يُذكر أن كاندال كان أول صحفي حسم وجهة ميسي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ أكد عام 2023 أن النجم الأرجنتيني في طريقه إلى إنتر ميامي وسط تقارير عديدة تنبأت بإمكانية توقيعه مع الهلال السعودي أو العودة لبرشلونة.

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في هذه الأثناء، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن هناك حلما وحيدا متبقيا لميسي في مسيرته الرياضية، بعدما حقق كل شيء.

وقالت "بعمر 37 عاما لا يوجد الكثير مما لم يحققه ميسي في مسيرته المذهلة، لكن تبقى له حلم واحد فقط وهو أنه يريد وداعا أخيرا في ملعب كامب نو الجديد".

ودافع ميسي عن قميص برشلونة طوال 21 عاما لعب خلالها 778 مباراة وسجّل 672 هدفا بجميع البطولات، ليصبح الهداف التاريخي للنادي وصاحب أكبر عدد من المشاركات.

وعلى عكس كاندال، ترى الصحيفة أن احتمال عودة ميسي إلى النادي الكتالوني بشكل رسمي هو احتمال ضعيف جدا، لذا فإن تحقيق أمنية اللاعب ستكون من خلال إقامة مباراة ودية بين برشلونة وإنتر ميامي أو منتخب الأرجنتين.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن عودة ميسي المحتملة إلى برشلونة بعد انتهاء عقده الحالي مع الفريق الأميركي.

وكان موقع "وورد سوكر توك" قد كشف قبل شهر تقريبا أن "البرغوث" لديه قرار وصفته "بالتاريخي والعاطفي" في آن واحد.

ونقل الموقع عن شخصية مقرّبة من عائلة ليو وهي إعلامية أرجنتينية تُدعى يانينا لاتوري أن ميسي اتخذ قراره بالفعل حول وجهته التالية وهو العودة إلى برشلونة.

وسألت لاتوري ميسي "السعيد" في ميامي عن بقائه مع الفريق بعد انتهاء عقده فأجابها "لا، سأعود إلى برشلونة، مكاني هناك".

ويتجاوز امتداد ارتباط ميسي ببرشلونة حدود الملعب؛ فهو المكان الذي نشأت فيه عائلته وأسّس صداقات لمدى الحياة ووضع اللبنة الأولى لإرثه كواحد من أعظم اللاعبين في التاريخ.

وقال الموقع ذاته "بالنسبة إلى ميسي فمدينة برشلونة هي أكثر من مجرد مكان مهني بل هي ملاذه الشخصي".

وغادر ميسي برشلونة في صيف عام 2021 بعد فشل الإدارة الحالية برئاسة خوان لابورتا في توقيع عقد جديد معه بسبب الأزمة الاقتصادية، لينتقل مجانا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

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ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء والتجديد في ملعب كامب نو الجديد التي كلفت حوالي 984 مليون يورو بحلول يونيو/حزيران 2026، وفق "آس".

لكن إدارة برشلونة تخطط للعودة إلى الملعب لسعته غير الكاملة في أواخر الموسم الحالي 2024-2025 أو مع بداية الموسم القادم.