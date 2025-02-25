الملاكم مايويذر يشتري منطقة سكنية في مانهاتن بـ400 مليون دولار

أتم الملاكم الأميركي فلويد مايويذر، صفقة شراء منطقة سكنية تضم ألف وحدة موزعة على أكثر من 60 مبنى بمنطقة مانهاتن في ولاية نيويورك.

وتُعد هذه الصفقة واحدة من أكبر صفقات العقارات في مدينة نيويورك هذا العام، إذ كلّفت أكثر من 400 مليون دولار.

وتمت الصفقة بواسطة شركة متخصصة في الاستحواذ على المباني السكنية وتطوير العقارات وتحسين المجتمعات السكنية في مناطق مختلفة من نيويورك.

وأكد مايويذر في تصريحات أبرزها موقع "michiganchronicle" أن غزوه لسوق العقارات هو فرصة لتشجيع معجبيه على بناء ثروتهم.

وقال "لقد اشتريت مؤخرا 62 مبنى سكنيا في نيويورك، تخيّلوا كل هذ المباني مملوكة لي أنا فقط فليس لدي شركاء، كل متاجر التجزئة الموجودة أسفل المباني الخاصة بي كلها مملوكة لي أيضا".

وأضاف "تخيلوا، يمكنكم أن تفعلوا الشيء نفسه، الأمر كله يتعلق باتخاذ خطوات قوية".

وحسب موقع "توك سبورت" البريطاني فإن مايويذر وقّع العقد مع الشركة المذكورة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من أجل توسيع امبراطوريته العقارية، وهو ما تم في النهاية.

وتحظى الصفقة الأخيرة بأهمية بالغة لدي مايويذر (48 عاما) بسبب بعدها العاطفي حيث قال "هذه الصفقة تحمل معاني عاطفية عميقة لي ولعائلتي".

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وحسب الموقع البريطاني فإن مايويذر نشأ في شقة مكونة من غرفة نوم واحدة، مع 6 من أقاربه بمدينة نيوجرسي.

وإلى جانب الأملاك الجديدة، لدى مايويذر مجموعة ضخمة من العقارات، أبرزها قصر فخم في لاس فيغاس بقيمة 10 ملايين دولار يضم بيتين للضيافة، كما يملك مجمعا فاخرا على شاطئ ميامي بقيمة 18 مليون دولار، وفي عام 2022 اشترى مايويذر 9 ناطحات سحاب في نيويورك أيضا.

وابتعد مايويذر عن الحلبة الاحترافية في عام 2017 بعد خوضه 50 نزالا لم يخسر في أي منها، ومنذ ذلك التاريخ كسب 250 مليون دولار من نزالات استعراضية ضد نجوم اليوتيوب ومشاهير تلفزيون الواقع.

وحصل مايويذر على 100 مليون دولار من أجل خوض نزال مع لوغان بول في يونيو/حزيران 2021، كما تلقى مليون دولار لمجرّد أنه رد على الهاتف والتفاوض لخوض نزال ضد اليوتيوبر البريطاني ديغي أولاتونغي.

ويُعرف مايويذر بأنه شخص صريح جدا عندما يتعلق الأمر بالحديث عن أسلوبه في جني الأموال، فقد صرّح بعد نزاله ضد لوغان بول "عندما يتعلق الأمر بالسرقة القانونية، فأنا الأفضل".

وأضاف "عندما أرى فرصة لجني أموال بسرعة لا أتردد، أنا الأذكى في هذا المجال، قد تقولون إن فلويد لم يعد كما كان لكن حسابي البنكي يتحسن يوما بعد يوم".