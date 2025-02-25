موعد مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية بنصف نهائي كأس آسيا للشباب والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب السعودية مع نظيره الكوري الجنوبي في نصف نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما المقامة حاليا في الصين.

وسوف يقوم المنتخب السعودي إلى جانب المنتخبات المتأهلة إلى المربع الذهبي بتمثيل القارة الصفراء في نهائيات كأس العالم للشباب، المقرر إقامتها في تشيلي، في وقت لاحق من العام الحالي

ستقام المباراة الأربعاء 26 فبراير/شباط الجاري على ملعب مدينة شنتشن الصينية، وتنطلق المواجهة الساعة 8:15 بتوقيت غرينيتش، الساعة 11:15 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية

ينقل البث الحي والمباشر على قناة:

beIN SPORTS 6

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويدخل المنتخب (الأخضر) الدور قبل النهائي بثقة كبيرة لتحقيق الفوز خاصة وأن فريق المدرب ماركوس سواريس أظهر نضجا كبيرا مع تقدم البطولة وبرهن عن تماسكه وتركيزه العالي في طريق البحث عن اللقب الرابع في أمم آسيا للشباب.

وفازت السعودية باللقب 3 مرات سابقة أعوام 1986 و1992 و2018.

من ناحية أخرى، يواصل منتخب كوريا الجنوبية حلمه نحو حصد لقبه الـ13 في البطولة المرموقة، بعد ان قدم المنتخب الأكثر تتويجا في تاريخ أمم آسيا للشباب تحت 20 عاما، أوراق اعتماده للمنافسة على اللقب في تلك النسخة.