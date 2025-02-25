بالفيديو.. منزل رونالدو المستقبلي قيمته 30 مليون يورو

يتطلع مهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، بعد اعتزاله كرة القدم إلى العيش في البرتغال بين جدران المنزل الضخم الذي سيبنيه قريبا حسب موقع "سبورتون" الفرنسي.

وذكر الموقع الفرنسي أن العقار المثير للإعجاب للنجم البرتغالي يقع في واحدة من أكثر المناطق تميزا في البلاد، في كوينتا دا مارينها، ويجمع بين التصميم الحديث والأناقة في كل زاوية.

بفضل المساحات المفتوحة الواسعة والهندسة المعمارية الطليعية، يحقق منزل "الدون" الجديد توازنا مثاليا بين الراحة والفخامة، وتم اختيار كل التفاصيل بعناية لخلق جو ترحيبي ومتطور، من قاعة المدخل المهيبة إلى غرفة المعيشة وغرفة الطعام المشرقة التي توفر إطلالات بانورامية على البيئة المحيطة.

وأشار المصدر نفسه أن المطبخ سيتم تجهيزه بأحدث التقنيات، ليصبح المكان المثالي لرونالدو وعائلته للاستمتاع بالوجبات اللذيذة التي يعدها أشهر الطهاة.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي المنزل على غرفة سينما خاصة لمشاهدة الأفلام، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل للحفاظ على لياقة لاعب رياضي محترف مثل رونالدو.

كما ستوفر مساحات الحديقة الواسعة والمسبح الخارجي أماكن مثالية للاسترخاء والاستمتاع بمناخ البرتغال المشمس. أما بالنسبة للغرف، فستحتوي الإقامة على أجنحة واسعة مصممة بأسلوب فريد وحمامات خاصة فاخرة، وتقدر تكلفة هذا المنزل الاستثنائي بحوالي 30 مليون يورو.

إعلان

ومنذ انضمامه للنصر السعودي، سجل رونالدو 82 هدفا وصنع 19، ويتصدر حاليا ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 هدفا، متقدما على الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد الثاني برصيد 16هدفا.