شاهد.. نيمار يرد على سخرية الجماهير بهدف من ركلة ركنية

قال الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا أمس الأحد إن جماهير فريق إنتر دي ليميرا استفزته ليحرز أول هدف في مسيرته من ركلة ركنية، وذلك بعد قيادته سانتوس للفوز 3-صفر في بطولة باوليستا لكرة القدم.

وسجل نيمار هدفا من تسديدة مباشرة من ركلة ركنية في الدقيقة 27 عندما أطلق تسديدة بيمناه اصطدمت بالقائم البعيد وسكنت الشباك.

كذلك قدم لاعب الهلال السعودي السابق (33 عاما) تمريرتين حاسمتين لزميله تيكينيو سواريز ليحرز ثنائية في الشوط الأول.

وقال نيمار لشبكة تي إن تي سبورتس "لقد سخروا مني وقلت: الآن أنا من سيسجل الهدف".

UGASUAGSDUASGDUAGSUDGA O NEYMAR METEU UM GOL OLÍMPICO! O ADM TÁ COMPLETAMENTE MALUCO! NÃO É POSSÍVEL! KKKKKKKKKKKKKK #Paulistão2025 pic.twitter.com/8S3vby2Npk — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 23, 2025

وسخر مشجعو الفريق المضيف من نيمار في الدقيقة التاسعة عندما تقدم لتنفيذ ركلة ركنية، ورد مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق بالإشارة لهم بالغناء بصوت أعلى قبل أن يمرر الكرة إلى سواريز ليحرز الهدف.

وقال نيمار عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي "أعظم متعة لدي هي لعب كرة القدم".

وأضاف النجم البرازيلي الذي غادر الهلال الشهر الماضي ليعود إلى نادي طفولته الأسبوع الماضي أن سانتوس يساعده على "إعادة اكتشاف كرة القدم وإعادة اكتشاف المتعة".

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ويلعب سانتوس ضد براجانشينو في دور الثمانية من بطولة باوليستا الأسبوع المقبل.