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بنزيمة يتجاهل رونالدو ويختار أفضل لاعب في التاريخ

صورة لبنزيمة ورونالدو
بنزيمة ورونالدو لعبا مئات المباريات سويا في ريال مدريد (مواقع التواصل)
24/2/2025-|آخر تحديث: 24/2/202503:32 م (توقيت مكة)

مئات المباريات والأهداف وعشرات الألقاب وسنوات من النجاح تشارك بها النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة عندما كانا لاعبين في ريال مدريد، ويقدران بعضهما بعضا بشكل واضح.

ولكن قائد الاتحاد السعودي لم يختر زميله السابق كأفضل لاعب في التاريخ وانتشرت كالنار في الهشيم ردة فعله على زعم قائد فريق النصر أنه أفضل لاعب في التاريخ.

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وتجهم وجه بنزيمة، عندما سئل عن تصريح رونالدو المثير للجدل وقال إن "كل شخص يمكنه قول ما يريده إن كان يظن أنه الأفضل في التاريخ. بالنسبة لي، الأفضل هو البرازيلي رونالدو نازاريو".

وختم بأنه "لا أرغب في إجراء المقارنات بين اللاعبين، لأن كل شخص لديه قصته الخاصة التي يريد أن يرويها ويثبت أنه الأفضل".

وكان بنزيمة سجل هدفا رائعا في فوز فريقه على الهلال 4-1 وابتعاده في صدارة الدوري السعودي بفارق 7 نقاط.

المصدر : مواقع إلكترونية

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