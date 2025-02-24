موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الأربعاء 26 فبراير/شباط الجاري على ملعب أنويتا، وتبدأ الساعة الـ11 والنصف مساء (23:30) بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة والنصف مساء (22:30) بتوقيت مصر.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد:

SSC1 HD (تعليق فارس عوض)

SSC1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق ريال مدريد في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ59 انتصارا مقابل 29 لسوسيداد، وانتهت 31 مباراة بالتعادل.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة بفارق نتيجة المواجهة المباشرة ضد برشلونة المتصدر، ويأتي سوسيداد في المركز الثامن بـ34 نقطة.

ويفتقد سوسيداد مدافعه الدولي المغربي نايف أكرد بسبب إصابة عضلية، وقد يحل بدلا منه الشاب جون مارتين، علما أن تشكيلة المدرب إيمانول ألغواسيل ستواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي في ثمن نهائي مسابقة يوروبا ليغ.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في الفوز بكأس إسبانيا برصيد 31 لقبا، يليه أتلتيك بلباو (24)، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث مع 20 لقبا مقابل 10 لأتلتيكو، وأحرز لقب النسخة الأخيرة بلباو بفوزه على مايوركا بركلات الترجيح.