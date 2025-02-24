لاعبو الدوري البرازيلي الأكثر تسجيلا للأهداف في مسيرتهم

حقق يوري ألبرتو مهاجم كورينثيانز إنجازا كبيرا في مسيرته بعد تسجيله هدفا في مرمى سانتوس، رافعا رصيده إلى 100 هدف، لكنه لايزال بعيدا عن رقم الأيقونة نيمار دا سيلفا.

وانضم ألبرتو (23 عاما) إلى قائمة شهيرة من اللاعبين الذين يلعبون حاليا في الدوري البرازيلي الذين سجلوا أكثر من 100 هدف.

ويحتل نيمار المركز الأول، إذ سجل أفضل هداف في تاريخ البرازيل 441 هدفا في مسيرته.

وأكمل نيمار (33 عاما) عودته العاطفية إلى نادي طفولته سانتوس في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث يتطلع إلى إعادة انطلاق مسيرته بعد فترة إصابات لازمته منذ انضمامه إلى الهلال السعودي عام 2023.

وسجل الدولي البرازيلي 138 هدفا لسانتوس، و118 مع باريس سان جيرمان، و105 مع برشلونة وهدفا واحدا مع الهلال إضافة إلى 79 هدفا مع منتخب البرازيل.

ويحتل نيمار المركز الأول بفارق ضئيل عن هالك الذي لا يزال يسجل الأهداف مع ناديه أتلتيكو مينيرو وهو في الـ38 من عمره.

تاليا قائمة أفضل الهدافين في الدوري البرازيلي:

1-البرازيلي نيمار دا سيلفا (سانتوس): 441 هدفا

2-البرازيلي هالك (أتلتيكو مينيرو): 437 هدفا

3-الأرجنتيني جيرمان كانو (فلومينسي): 304 أهداف

4-البرازيلي غابرييل باربوسا (كروزيرو): 256 هدفا

5-البرازيلي نيني (جوفينتود): 242 هدفا

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6-الإكوادوري فالنيسا (إنترناسيونال): 217 هدفا

7- الهولندي ممفيس ديباي (كورينثيانز): 214 هدفا

8-البرازيلي أليكس تيكسيرا (فاسكو دي غاما): 184 هدفا

9-البرازيلي جيليبرتو (جوفينتود): 168 هدفا

10- الأرجنتيني فورتش (سانتوس): 168 هدفا