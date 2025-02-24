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شاهد.. لاعب كرة يلكم منافسه على طريقة تايسون

لكم اللاعب Mario González لمنافسه
لكمة عنيفة من لاعب لمنافسه خلال مباراة في أوروغواي (مواقع التواصل)
24/2/2025-|آخر تحديث: 24/2/202502:35 م (توقيت مكة)

شهدت إحدى المباريات في أوروغواي حادثة صادمة بعدما تعمّد لاعب توجيه لكمة قوية نحو وجه منافسه مما أدى إلى أحداث فوضى.

ووقع هذا الاعتداء خلال مباراة جمعت بايساندو إنتريور وسوريانو كابيتال في ذهاب نهائي المنطقة الساحلية الإقليمية ضمن كأس المنتخبات الوطنية التابعة لاتحاد كرة القدم.

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وتوترت المباراة في لحظاتها الأخيرة ثم خرجت عن السيطرة بعد تدخل عنيف من قبل ماريو غونزاليس لاعب سوريانو كابيتال على أحد المنافسين، الأمر الذي أثار حفيظة إنزو إتشيفيستي لاعب بايساندو إنتريور الذي اندفع بدوره نحو الأول وأمسك به من عنقه من الخلف.

وعلى إثر ذلك باغت غونزاليس إتشيفيستي بلكمة قوية على وجهه ليسقط الثاني على أرض الملعب قبل أن يفقد الوعي لعدة دقائق ثم استفاق.

وعلى الفور أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه غونزاليس بسبب هذا السلوك العنيف الذي غادر الملعب بكل برود وفق وصف صحيفة "ذا صن" البريطانية، ليترك فريقه يكمل الدقائق المتبقية من المباراة بـ10 لاعبين.

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وبسبب هذه اللكمة أطلقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على غونزاليس وصف "مايك تايسون كرة القدم" في إشارة إلى أسطورة الملاكمة الأميركية الذي اشتهر بضرباته القاضية.

وفي أول تعليق له على الحادثة، قال اللاعب المُعتدى عليه "انسوا كل ما حدث، فكل شيء على ما يُرام، من الضروري أن نضع هذا الموضوع خلف ظهورنا وأن نوجّه تركيزنا على المباراة المقبلة".

وأتم إتشيفيستي "شكرا لكل أولئك الذين اهتموا وكتبوا لي، أنا بخير".

يُذكر أن هذه المباراة انتهت بفوز بايساندو إنتريور بهدف دون رد.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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