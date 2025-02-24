شاهد.. لاعب كرة قدم يلكم منافسه على طريقة تايسون

شهدت إحدى المباريات في أورغواي حادثة صادمة بعدما تعمّد لاعب توجيه لكمة قوية على وجه منافسه ما أدى إلى أحداث فوضى.

ووقع هذا الاعتداء خلال المباراة التي جمعت بين فريقي بايساندو إنتريور وسوريانو كابيتال في ذهاب نهائي المنطقة الساحلية الإقليمية ضمن كأس المنتخبات الوطنية التابعة لاتحاد كرة القدم في أوروغواي.

وتوترت المباراة في لحظاتها الأخيرة ثم خرجت عن السيطرة بعد تدخل عنيف من قبل ماريو غونزاليس لاعب سوريانو كابيتال على أحد المنافسين، الأمر الذي أثار حفيظة إنزو إتشيفيستي لاعب بايساندو إنتريور الذي اندفع بدوره نحو الأول وأمسك به من عنقه من الخلف.

وعلى إثر ذلك باغت غونزاليس إتشيفيستي بلكمة قوية على وجهه ليسقط الثاني على أرض الملعب قبل أن يفقد الوعي لعدة دقائق ثم استفاق.

¡TERRIBLE NOCAUT EN EL FÚTBOL URUGUAYO! 🇺🇾🔥 ❌ Mario González le propinó un golpe de puño a Enzo Echeveste en el partido entre Soriano Capital y Paysandú Interior por la final de ida del Litoral en el fútbol OFI. 🟥 El jugador fue expulsado y la situación no pasó a mayores. pic.twitter.com/W6fc6bMbPW — DSPORTS (@DSports) February 23, 2025

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وعلى الفور أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه غونزاليس بسبب هذا السلوك العنيف ثم غادر الملعب بكل برود وفق وصف صحيفة "ذا صن" البريطانية، ليترك فريقه يكمل الدقائق المتبقية من المباراة بعشرة لاعبين.

وبسبب هذه اللكمة أطلقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على غونزاليس وصف "مايك تايسون كرة القدم"، في إشارة إلى أسطورة الملاكمة الأميركية الذي اشتهر بضرباته القاضية.

وفي أول تعليق له على الحادثة قال إتشيفيستي اللاعب المُعتدى عليه "انسوا كل ما حدث، فكل شيء على ما يُرام، من الضروري أن نضع هذا الموضوع خلف ظهورنا وأن نوجّه تركيزنا على المباراة المقبلة".

وأتم "شكرا لكل أولئك الذين اهتموا وكتبوا لي، أنا بخير".

يُذكر أن هذه المباراة انتهت بفوز بايساندو إنتريور على سوريانو كابيتال بهدف دون رد.