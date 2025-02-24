قميص ميسي الأكثر مبيعا في برشلونة رغم رحيله منذ 4 سنوات

بعد مرور ما يقرب من 4 سنوات على رحيله عن نادي برشلونة الإسباني، لا يزال ليونيل ميسي يثير إعجاب جماهير النادي الكتالوني، وهو ما يتضح من أرقام مبيعات الأقمصة التي تحمل رقمه واسمه.

لكن "البلوغرانا" لم يعد قادرا على تسويق قميص "البولغا" بشكل مباشر، لأنه يلعب الآن لنادي إنتر ميامي الأميركي. لكن كثيرين من الذين يقصدون المتاجر الرياضية الرسمية وغير الرسمية يشترون قميصا من دون اسم ثم يطبعون عليها ميسي.

بعد ميسي أصبح النجم الشاب والموهوب لامين جمال يتربع على قمة المبيعات الرسمية لقمصان البرسا، يليه الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وهناك طلب كبير على قميص الجناح البالغ من العمر 17 عاما، لدرجة أن النادي يواجه نقصًا دائما في المخزون، خاصة أن الطلب عليه يمتد أبعد من حدود إسبانيا.

أما المركز الثالث، فيتنافس عليه رافينيا وبيدري، إذ يحافظ البرازيلي على تقدمه باستثناء المباريات التي يتألق فيها بيدري. ويحتل غافي المركز الخامس، وهو يحظى بشعبية خاصة بين الإناث والشابات، في حين ارتقى باو كوبارسي إلى المركز السادس.

في المقابل، تراجع فرنكي دي يونغ في الترتيب، حيث كان الهولندي حاضرا بشكل منتظم في المراكز الخمسة الأولى منذ وصوله قبل 6 سنوات، لكنه يجد نفسه الآن في المركز السابع من حيث مبيعات قميصه.