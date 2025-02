لقطة صادمة لميسي.. يمسك برقبة مدرب الفريق المنافس ويهاجم الحكم

حصل ليونيل ميسي على البطاقة الصفراء بعد مشادة عنيفة مع حكم مواجهة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأميركي، التي انتهت بالتعادل 2-2.

ولم يتوقف "البولغا" هنا، بل تغلب عليه غضبه وأمسك برقبة مساعد مدرب نيويورك سيتي.

وقدم ميسي تمريرتين حاسمتين في المباراة، بينهما تمريرة جاءت في الوقت القاتل من المباراة.

What’s the controversy? Messi “grabbed” the Inter Miami assistant to signal him to leave the pitch. Cristiano fanboys please take your head out of your ass and learn to see sunshine…pic.twitter.com/C3yu1siqWd

