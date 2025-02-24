لقطة صادمة لميسي.. يمسك برقبة مدرب الفريق المنافس ويهاجم الحكم

حصل ليونيل ميسي على البطاقة الصفراء بعد مشادة عنيفة مع حكم مواجهة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأميركي، التي انتهت بالتعادل 2-2.

ولم يتوقف "البولغا" هنا، بل تغلب عليه غضبه وأمسك برقبة مساعد مدرب نيويورك سيتي.

وقدم ميسي تمريرتين حاسمتين في المباراة، بينهما تمريرة جاءت في الوقت القاتل من المباراة.

What’s the controversy? Messi “grabbed” the Inter Miami assistant to signal him to leave the pitch. Cristiano fanboys please take your head out of your ass and learn to see sunshine…pic.twitter.com/C3yu1siqWd — Messi Tribute (@MessiTribute) February 23, 2025

وبعد صافرة النهاية، بدا الفائز بلقب مونديال 2022 غير سعيد بنتيجة فريقه في المباراة الافتتاحية بالدوري الأميركي.

إذ وبخ بغضب الحكم روسيندو ميندوزا، وعندما طلب الأخير من ميسي الابتعاد، استمر في التقدم نحوه والاعتراض عليه ورفع إصبعه في وجهه، ليرفع الحكم بطاقة صفراء كادت أن تصبح حمراء.

ولكن لم تنتهِ معركة ميسي عند هذا الحد، فبينما خرج ميسي من المعركة غاضبا، ظهر مساعد نادي نيويورك سيتي لكرة القدم مهدي بالوشي وكأنه يقول له شيئا، مما دفع الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات إلى الإمساك برقبة بالوشي.