مانشستر يونايتد يعوض خسائره بتسريح الموظفين وإلغاء الوجبات المجانية

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين الاستغناء عما بين 150 و200 وظيفة ضمن خطة تحول تهدف لتحقيق الأرباح بعد سنوات من الخسائر المالية.

وقال النادي إن خطة "تحويل" هيكله المؤسسي تأتي بعد إلغاء 250 وظيفة العام الماضي.

وقال عمر برادة الرئيس التنفيذي للنادي في بيان: "خسرنا أموالا في آخر 5 سنوات تواليا. لا يمكن لهذا أن يستمر".

وقال مصدر مقرب من النادي لرويترز إن خطة إعادة الهيكلة تتضمن إلغاء وجبة الغذاء المجانية للعاملين في أولد ترافورد من المقصف لتوفير أكثر من مليون جنيه إسترليني (1.26 مليون دولار) سنويا.

وأضاف المصدر أن النادي سيدفع المكافآت التنفيذية بمعدل أقل هذا العام على أن تكون بموجب نظام جديد يعتمد بصورة أكبر على أداء النادي ماليا ورياضيا.

وتابع أن التبرعات الخيرية للنادي ستركز على مؤسسة مانشستر يونايتد وجمعية مانشستر يونايتد للمشجعين ذوي الإعاقة في حين سيتوقف عن التبرع لأعمال خيرية أخرى.

وقال برادة "في نهاية هذه العملية، سنتمكن من بناء نادي لكرة القدم أكثر مرونة واستدامة من الناحية المالية".

وكان النادي قد أقر الأسبوع الماضي أنه يواجه صعوبات بعدما أعلن خسائر صافية معدلة وصلت 6.2 ملايين جنيه (7.83 ملايين دولار) في الربع الثاني.

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وبعدما خسرت نحو 16% هذا العام، ارتفعت أسهم النادي بنسبة 0.5% اليوم الاثنين.

وأجرى النادي عمليات إعادة هيكلة كبيرة وخفض النفقات منذ استحواذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على 25% من أسهم النادي، وقد تولى مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في محاولة لتحسين أوضاعه الرياضية.

واستحوذ راتكليف على حصة في النادي مقابل 1.25 مليار دولار العام الماضي ما أثار حماس المشجعين لكن تبدد هذا التفاؤل لسوء النتائج داخل الملعب.