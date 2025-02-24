مانشستر يونايتد يعوض خسائره بتسريح مئات الموظفين

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين الاستغناء عما بين 150 و200 وظيفة ضمن خطة تحول تهدف لتحقيق الأرباح بعد سنوات من الخسائر المالية.

وقال النادي إن خطة "تحويل" هيكله المؤسسي تأتي بعد إلغاء 250 وظيفة العام الماضي.

وقال عمر برادة الرئيس التنفيذي للنادي في بيان: "خسرنا أموالا في آخر 5 سنوات تواليا. لا يمكن لهذا أن يستمر".

وأجرى النادي عمليات إعادة هيكلة كبيرة وخفض النفقات منذ استحواذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على 25% من أسهم النادي، وقد تولى مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في محاولة لتحسين أوضاعه الرياضية.