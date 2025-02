فليك يقود برشلونة لنتائج مثالية محليا وقاريا

يواصل الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة الإسباني نجاحاته مع "البلوغرانا" منذ توليه تدريب الفريق الصيف الماضي خلفا لتشافي هيرنانديز، الأمر الذي تسبب بارتفاع جرعة الأمل لدى الأنصار بإمكانية تحقيق ما أمكن من الألقاب نهاية الموسم الجاري 2024-2025.

ومع وصول الموسم إلى أواخر فبراير/شباط وهي المرحلة المعروفة بأنها بداية أوقات الحسم في الموسم الكروي، وضع فليك برشلونة في موقع يسمح للفريق بالمنافسة على جميع الألقاب الممكنة.

واستعاد برشلونة الأسبوع الماضي صدارة الدوري من غريمه ريال مدريد بعد 58 يوما من التنازل عنها، وذلك عقب فوز الأول على رايو فاليكانو 1-0 في الجولة الـ24 وسقوط الثاني في فخ التعادل الإيجابي مع مضيفه أوساسونا 1-1 فضلا عن تعادل أتلتيكو مدريد مع سيلتا فيغو بنفس النتيجة.

وتشبّث برشلونة فليك بالصدارة بعد الانتصار الصعب أمس على لاس بالماس 2-0 في الجولة الـ25 من الدوري، وهو الفريق الذي كان أول من هزم البلوغرانا على ملعب مونتجويك بالليغا هذا الموسم.

ورفع النادي الكتالوني رصيده إلى 54 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد الثاني و3 نقاط عن ريال مدريد الذي يستقبل جيرونا اليوم.

محليا أيضا حمل فليك برشلونة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، وأمامه مباراتان صعبتان ضد أتلتيكو مدريد ذهابا وإيابا يومي 25 فبراير/شباط الحالي و2 أبريل/نيسان المقبل على التوالي.

وإذا ما أراد بارسا فليك خوض المباراة النهائية لبطولة الكأس والمقررة يوم 26 أبريل/نيسان فعليه تجاوز عقبة الروخي بلانكوس.

وفي هذه الأثناء حصد فليك أولى ثمار النجاح مع برشلونة بالفعل، بعد قيادته للتتويج بكأس السوبر الإسباني في يناير/كانون الثاني الماضي في السعودية.

وفي الطريق نحو الصعود إلى منصة التتويج، تجاوز برشلونة فليك في نصف النهائي نظيره أتلتيك بيلباو بطل الكأس بالموسم الماضي بالفوز عليه 2-0، قبل أن يحقق انتصارا كبيرا في النهائي على الغريم التقليدي ريال مدريد بطل الليغا الموسم الفائت بنتيجة 5-2.

وعلى الصعيد الأوروبي، لا تقل نجاحات برشلونة مع فليك عن تلك التي حققها بالبطولات المحلية، فالبلوغرانا تأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر دون الحاجة لخوض الملحق، بعدما أنهى مرحلة الدوري ثانيا برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ليفربول الإنجليزي.

وبعد خسارته المباراة الأولى ضد موناكو الفرنسي 1-2، حقق برشلونة 6 انتصارات متتالية بعضها على فرق كبيرة بحجم بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، وبنفيكا البرتغالي، وتعادل في المباراة الأخيرة مع أتلانتا الإيطالي.

ويرشّح كثيرون برشلونة للوصول إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية العريقة على الأقل، خاصة وأنه سيواجه بنفيكا في ثمن النهائي، وفي حال تخطاه فإنه ينتظر في دور الثمانية المتأهل من بوروسيا دورتموند وليل الفرنسي، وهو مسار في متناول الفريق الكتالوني على الورق إن لم تحدث مفاجآت.

وحتى الآن قاد فليك برشلونة في 38 مباراة بجميع البطولات، فاز البلوغرانا في 28 منها مقابل 6 هزائم و4 تعادلات وفق أرقام موقع ترانسفير ماركت (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

Hansi Flick Barcelona in 2025:

• 11 Wins

• 2 Draws

• 0 Losses

• 44 Goals Scored

Are you not entertained??? pic.twitter.com/DuzGL3utd0

— JEY🥇 (@Mmonkoaa) February 22, 2025