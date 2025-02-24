كورتوا يطلب العودة لمنتخب بلجيكا

قال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إنه بات جاهزا للعودة لمنتخب بلاده لكرة القدم مرة أخرى ومن المتوقع عودته الشهر المقبل.

ورفض كورتوا اللعب للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب السابق دومينيكو تيديسكو لكن بعد إقالته أصبح الطريق ممهدا الآن أمام حارس مرمى ريال مدريد للعودة للفريق.

وقال كورتوا خلال إحدى المقابلات المسموعة (بودكاست) مع الدولي الإنجليزي السابق ريو فرديناند "افتقدت المنتخب الوطني، لكنني الآن مستعد (للعودة)".

وتحدث كورتوا (32 عاما) مع مدربه الجديد رودي غارسيا الذي قال الشهر الماضي إنه حريص على عودته بعد ابتعاده عن المنتخب الوطني بإرادته.

ولم يشارك كورتوا مع المنتخب البلجيكي منذ يونيو/حزيران 2023 لتجاهل تيديسكو منحه شارة قيادة الفريق.

وتلتقي بلجيكا مع أوكرانيا في مواجهة فاصلة من مباراتين في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل.