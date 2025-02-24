مواجهة نارية لبرشلونة وسهلة لريال مدريد في نصف نهائي الكأس وكلاسيكو محتمل بالنهائي

على وقع صراع ثلاثي ناري على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، يصطدم برشلونة المتصدر بأتلتيكو مدريد الثالث في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس، الثلاثاء، فيما يحل ريال مدريد الثاني ضيفا على ريال سوسيداد في إقليم الباسك الأربعاء، في ظل مواجهة محتملة بين الريال والبرسا في نهائي البطولة.

وستكون جماهير كرة القدم حول العالم على موعد مع كلاسيكو جديد بين برشلونة وريال مدريد، حال فوز الفريقين في مجموع مواجهتي نصف نهائي كأس الملك.

وبعد 25 مرحلة على انطلاق لا ليغا، يتصدر برشلونة مع 54 نقطة بفارق المواجهة المباشرة عن غريمه ريال مدريد حامل اللقب، فيما يضيق أتلتيكو مدريد الخناق عليهما بفارق نقطة.

وحققت الفرق الثلاثة انتصارات في نهاية الأسبوع بالدوري، افتتحها أتلتيكو بفوز صريح على أرض فالنسيا 3-0، بينها ثنائية لبطل العالم الأرجنتيني خوليان ألفاريس، ثم انتظر برشلونة نصف الساعة الأخير على أرض لاس بالماس للفوز بثنائية البديلين داني أولمو وفيران توريس.

رغم الأداء العادي للفريق الكاتالوني، عبّر مدربه الألماني هانزي فليك عن رضاه قائلا "سجلنا هدفين، وحصدنا 3 نقاط، وستكون الرحلة البالغة مدتها 3 ساعات ونصف الساعة (بالطائرة) أفضل بكثير مع النقاط الثلاث".

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وأضاف فليك، الذي حاول التعويض في الشوط الثاني من خلال الدفع بصانع اللعب أولمو بدلا من فرمين لوبيس العادي المستوى، "اللاعبون كانوا أقل بـ5 أو 10% (من مستواهم الطبيعي) في الشوط الأول… ليسوا سعداء أيضا بالأداء، لكنهم سعداء بالنقاط".

وعلّق أولمو، لاعب لايبزيغ الألماني السابق الذي غاب عن بعض مباريات يناير/كانون الثاني، لإصابة في ربلة الساق، على إهدار فريقه فرصا عدة "لا نشعر بالضغط، نريد أن نكون في القمة، نعرف أن (الفوز بلقب الدوري) يتوقف علينا".

في المقابل، يعيش أتلتيكو في فترة جيدة، لمجرد أنه على بُعد نقطة يتيمة من برشلونة وريال في الدوري، واستمراره في دوري الأبطال، فضلا عن أنه تغلب على الفريق الكاتالوني 2-1 ببرشلونة في المرحلة الـ18، وكانت الثالثة له على أرضه والخامسة هذا الموسم.

وستكون مباراة برشلونة بداية 3 أسابيع مهمة للروخيبلانكوس، تشهد خوضه 3 مباريات خارج قواعده (أتلتيك بلباو السبت المقبل في الدوري، وغريمه ريال مدريد في الرابع من مارس/آذار المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا)، قبل استضافته إيابا في 12 منه، ثم استضافة برشلونة في 16 منه بالدوري، علما أنهما سيلتقيان في الثاني من أبريل/نيسان في إياب نصف نهائي الكأس.

عبر ألفاريس، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق الذي رفع رصيده إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم، عن سعادته بعد تسجيل ثنائية على أرض فالنسيا "لا نزال ضمن الصراع… هناك الكثير من المباريات، ويجب أن نسير ببطء، وبتواضع وعمل دؤوب".

وهيمن برشلونة على مسابقة الكأس مع 31 لقبا، يليه أتلتيك بلباو (24)، في حين يحتل ريال مدريد المركز الثالث مع 20 لقبا مقابل 10 لأتلتيكو، وأحرز لقب النسخة الأخيرة بلباو بفوزه على مايوركا بركلات الترجيح.

واللافت أن أندية برشلونة وريال وأتلتيكو، هي ممثلة إسبانيا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يشهد مواجهة نارية لقطبي العاصمة ريال وأتلتيكو مطلع مارس/آذار المقبل، فيما يلاقي برشلونة بنفيكا البرتغالي.

"هدية لكرة القدم"

أما ريال مدريد، فتغلب، في غياب صانع ألعابه الموقوف الإنجليزي جود بيلينغهام بعد طرده الجدلي ضد أوساسونا (1-1)، على ضيفه جيرونا بكرة طائرة رائعة من خارج المنطقة للكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، قبل أن يحسم البرازيلي فينيسيوس النقاط في آخر 10 دقائق، محققا فوزه الأول في الدوري بعد خسارة وتعادلين.

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قال مودريتش لقناة النادي "إنه فوز مهم جدا، علينا أن نبقى ضمن الصراع. لا يمكننا السماح لأنفسنا بالانزلاق ونتقبل واقعنا، لأنه بمقدورنا التطور كفريق".

وحسب تقارير إسبانية، فان مودريتش (39 عاما و574 مباراة مع ريال) الذي وصفه مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بأنه "هدية لكرة القدم" سيمدد عقده مع لوس بلانكوس عاما إضافيا.

وعاد إلى ريال مدافعه النمسوي دافيد ألابا (32 عاما)، حيث لعب أساسيا بعد غياب نحو سنة بسبب إصابة خطيرة في الركبة، وقال "أنا سعيد جدا جدا، بعد الإصابة كنت جاهزا لاستهلال هذه المباراة".

وشهدت مباراة ريال الأخيرة هتافات من قِبل جماهيره ضد "الاتحاد الفاسد"، في ظل معركة مفتوحة مع نظام التحكيم في إسبانيا، بعد قرارات عدة اعتبرها الفريق الملكي ظالمة بحقه.

وتبدو مواجهة ريال الأسهل على الورق، كونه يواجه ريال سوسيداد صاحب المركز الثامن في الدوري، ورغم صعوبة زيارته عادة إلى سان سيباستيان، فإن الفريق الملكي عاد فائزا في آخر رحلتين (1-0 و2-0 في الدوري).

ويفتقد سوسيداد مدافعه الدولي المغربي نايف أكرد بسبب إصابة عضلية، وقد يحل بدلا منه الشاب جون مارتين، علما أن تشكيلة المدرب إيمانول ألغواسيل ستواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي في ثمن نهائي مسابقة يوروبا ليغ.