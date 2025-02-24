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اعتداء ودماء وفوضى.. يوم أنهى كرويف أسطورة برشلونة مسيرة حكم بالليغا

Johann Cruyff, Barcelona (Photo by Peter Robinson/EMPICS via Getty Images)
الهولندي يوهان كرويف أسطورة برشلونة اعترض على قرار طرده (غيتي)
24/2/2025

على عكس معظم الدوريات الأوروبية الكبرى، يعيش الدوري الإسباني لكرة القدم باستمرار على وقع الجدل التحكيمي في كل موسم ولا تتوقف اعتراضات الأندية على التحكيم، وليس هذا الموسم 2024-2025 استثناء في ذلك.

لكن اللافت أن الأزمات التحكيمية في الدوري الإسباني ليس حديثة، بل قديمة وربما كانت خلال عقود خلت أكثر حدة مما هي عليه الآن، ولعل واقعة عام 1977 تثبت ذلك.

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بطل تلك الحادثة كان النجم الهولندي الراحل يوهان كرويف أسطورة برشلونة الذي تسبب في إنهاء مسيرة أحد الحكام الإسبان.

بدأت فصول الأزمة في السادس من فبراير/شباط 1977 حين استقبل برشلونة متصدر الترتيب في تلك الفترة ضيفه مالقا في مباراة أدارها الحكم ميليرو غوازا، وذلك في الموسم الرابع لكرويف مع النادي الكتالوني.

في تلك المباراة كان برشلونة متقدما 2-1، قبلها سجل مالقا هدف التعادل بطريقة مثيرة للجدل وذلك باستخدام اليد، ثم تطورت الأزمة بعد رفض غوازا احتساب ركلتي جزاء للنادي الكتالوني وصولا إلى لحظة الانفجار في الدقيقة 80.

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ثار لاعبو برشلونة احتجاجا على قرارات الحكم وفي مقدمتهم كرويف الذي نال البطاقة الحمراء، وهي لقطة أشعلت الغضب في المدرجات.

وبعد صفارة النهاية اجتاحت جماهير برشلونة أرضية الملعب واعتدت على الحكم الذي أصيب في رأسه وسالت منه الدماء، وامتدت الفوضى لتصل خارج حدود الملعب، إذ تم إحراق سيارة النقل التلفزيوني في وقت أُصيب فيه الكثير من المشجعين بجراح مختلفة لدرجة أن بعضهم تعرّض لنوبات قلبية من شدة التوتر.

وكتب الحكم غوازا في تقريره "في الدقيقة 80 قمت بإنذار قائد برشلونة يوهان كرويف، فأهان والدتي فرفعت له البطاقة الحمراء، ثم كرّرها مرة أخرى".

Johan Cruijff in action for FC Barcelona during the season 1977/1978 (Photo by VI Images via Getty Images)
كرويف دافع عن ألوان برشلونة كلاعب بين عامي 1973 و1978 (غيتي)

من جهته، نفى كرويف أن يكون قد أهان الحكم فدافع عن نفسه قائلا "لقد أساء الفهم، لقد كنت غاضبا فصرخت بكلمات باللغة الهولندية وليس بالإسبانية، وهو ظن أنني أهنته".

الهولندي رينوس ميتشيلز مدرب برشلونة حينها وجّه انتقادات قاسية لغوازا، وعلق بعدها "كان يجب طرد الحكم، وليس كرويف".

في ذلك الوقت كانت إسبانيا تمر بفترة حساسة على الصعيد السياسي، الأمر الذي جعل القضية تتجاوز حدود الرياضة.

من جهتها، صبّت الصحف الإسبانية جام غضبها على التحكيم فكتب العديد منها عناوين على شاكلة "التحكيم الإسباني أصبح فاسدا منذ أن تولى خوسيه بلازا رئاسته"، و"هذا أسوأ تحكيم في تاريخ الليغا" والعنوان الأقوى كان "حكم وُلد في مدريد يقرّر مصير الدوري".

وبعد الحادثة بأيام قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف كرويف مؤقتا قبل أن تصدر قرارها النهائي بإيقافه 3 مباريات، كما غرّمت برشلونة 200 ألف بيزيتا (نحو 1200 يورو) بسبب الشغب الجماهيري.

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اللافت أيضا أن اللجنة دعت إلى مراجعة قرارات الحكم غوازا خاصة بعد بيان النادي الكتالوني الذي قال فيه "التحكيم كان استفزازيا لجماهيرنا، نطالب بإيقاف الحكم ميليرو مدى الحياة"، كما طالب برشلونة بإقالة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بابلو بورتا ورئيس لجنة الحكام خوسيه بلازا.

وحاولت لجنة المسابقات تخفيف التوتر الجماهيري فطلبت مواجهة مباشرة بين كرويف وميليرو، وبالفعل عُقد الاجتماع بشكل سري لكن شيئا لم يتغير، إذ استمر إيقاف كرويف فيما بدأ الحكام بالحديث عن إضراب عام.

وتحت الضغوط الإعلامية اعترف الحكم بأن هدف مالقا جاء من لمسة يد لكنه أصرّ على صحة قراره بطرد كرويف.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد تلقى لاعبو مالقا الذين شهدوا ضد كرويف تهديدات بالتعرّض لهم، وبعدها بأيام أعلن الحكم غوازا اعتزاله التحكيم قبل إجراء مباريات الليغا يومي 5 و6 مارس/آذار 1977 لأسباب مهنية، لكن من الواضح أن هذا القرار جاء بسبب الضغوط الهائلة وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

Photographers gather around the halfway line as Johan Cruyff (1947 - 2016) from the Netherlands and Forward for Barcelona Football Club waves farewell and goodbye to the fans before his final game for Barcelona against former club AFC Ajax on 28th May 1978 at the Camp Nou football stadium in Barcelona, Spain. (Photo by Central Press/Hulton Archive/Getty Images).
كرويف توفي في 2016 عن عمر 68 عاما بعد مرض عضال (غيتي)

ووسط تلك الفوضى خسر برشلونة أمام سالامانكا 0-2 ليفرّط بالصدارة لصالح أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب لويس أراغونيس، الذي حقق اللقب في نهاية ذلك الموسم.

وبعد تلك الأحداث تقرر وضع حواجز أمنية وفواصل في الملاعب الإسبانية لمنع تكرار اجتياح الجماهير للمستطيل الأخضر.

وبعد سنوات اعترف كرويف بأنه أهان الحكم ميليرو في تلك المباراة العاصفة حيث وصفت "ماركا" ما جرى فيها بالقول "مشهد فوضوي غير مسبوق". وأضافت "بطاقة حمراء لأسطورة، إهانة للحكم، اعتداءات، سيارات محترقة، أزمات قلبية، بيانات رسمية، نفي، واستقالة".

وتابعت "ما جرى حينها يجعل من الأزمات الحالية لكرة القدم الإسبانية الحديثة تبدو وكأنها مجرد لعب أطفال"، في إشارة منها إلى الأزمة الراهنة التي اتهم من خلالها ريال مدريد منظومة التحكيم بالفساد وسط الانتقادات الدائمة من قناة النادي لقرارات الحكام.

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المصدر : ماركا

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