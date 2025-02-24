موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم ضد أتلتيكو مدريد (الثالث) في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس إسبانيا، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة الثلاثاء 25 فبراير/شباط الجاري على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وتبدأ الساعة الـ11 ونصف مساء (23:30) بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة والنصف مساء (22:30) بتوقيت مصر.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد:

SSC1 HD (تعليق فهد العتيبي)

SSC1 HD (تعليق فارس عوض)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق برشلونة على منافسه في المواجهات السابقة بـ70 انتصارا مقابل 43 لأتلتيكو، وانتهت 35 مباراة بالتعادل.

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني

بعد 25 مرحلة على انطلاق الدوري الإسباني، يتصدر برشلونة بـ54 نقطة بفارق المواجهة المباشرة عن غريمه ريال مدريد حامل اللقب، في حين يضيق أتلتيكو مدريد الخناق عليهما بفارق نقطة، فضلا عن أنه تغلب على الفريق الكاتالوني 2-1 في برشلونة في الجولة الـ18.

وهيمن برشلونة على مسابقة الكأس برصيد 31 لقبا، يليه أتلتيك بلباو (24)، في حين يحتل ريال مدريد المركز الثالث مع 20 لقبا مقابل 10 لأتلتيكو. وأحرز لقب النسخة الأخيرة بلباو بفوزه على مايوركا بركلات الترجيح.

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واللافت أن أندية برشلونة وريال وأتلتيكو، هي ممثلة إسبانيا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يشهد مواجهة نارية لقطبي العاصمة ريال وأتلتيكو مطلع مارس/آذار المقبل، في حين يلاقي برشلونة بنفيكا البرتغالي.