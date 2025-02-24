موعد مباراة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد الوحدة في الجولة الـ22 بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وتنطلق الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (السابعة والربع بتوقيت القاهرة).

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ويستضيف فريق الوحدة، متذيل الترتيب بـ13 نقطة، النصر الرابع (44 نقطة)، الذي تلقى خسارة موجعة أمام الاتفاق 2-3، شهدت طرد مهاجمه الجديد الكولومبي جون دوران بعد 5 انتصارات متتالية.

قنوات البث المباشر لمباراة النصر والوحدة

البث المباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:

SSC1 HD

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الدور الأول بالدوري بفوز النصر 2-1.

ويتفوق النصر في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ59 انتصارا مقابل 14 للوحدة، وانتهت 25 مباراة بالتعادل.

ينفرد فريق الاتحاد بصدارة الدوري السعودي برصيد 55 نقطة.