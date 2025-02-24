موعد مباراة الاتحاد ضد الخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة فريق الاتحاد ضد الخليج في الجولة الـ22 بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة الأربعاء 26 فبراير/شباط الجاري على ملعب نادي الخليج، وتبدأ الساعة الثامنة مساء 20:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (السابعة بتوقيت القاهرة).

قنوات البث المباشر لمباراة الاتحاد والخليج

البث المباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:

SSC1 HD

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وانتهت مباراة الدور الأول بالدوري بفوز الاتحاد 4-1 على الخليج.

ويتفوق الاتحاد المواجهات السابقة بين الفريقين بشكل كاسح، برصيد 15 انتصارا مقابل انتصارين فقط للخليج وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

ويتصدر الاتحاد الدوري السعودي برصيد 55 نقطة، يليه الهلال بالمركز الثاني بـ48 نقطة، ويأتي الخليج في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

ويدخل الاتحاد المباراة منتشيا بفوزه الكبير على غريمه الهلال 4-1 وابتعاده عنه بفارق 7 نقاط في الصدارة.

وقدم الاتحاد أداء رائعا السبت الماضي أمام ضيفه الهلال حامل اللقب وتفنن لاعبوه بهز شباكه 4 مرات، بينها ثنائية للهولندي ستيفن بيرخفين في مواجهة اختتمها المتألق هذا الموسم المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، ليتشارك زميله السابق في ريال مدريد، مهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، صدارة الهدافين (16 هدفا).

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وبفوزه الرابع تواليا، بات الاتحاد مرشحا قويا لاستعادة لقبه من الهلال الذي لم يفز في آخر 3 مباريات.