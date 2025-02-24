موعد مباراة الهلال ضد الخلود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة فريق الهلال ضد الخلود في الجولة الـ22 بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط الجاري على ملعب "المملكة أرينا" معقل الهلال، وتبدأ الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة).

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قنوات البث المباشر لمباراة الهلال والخلود

البث المباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:

SSC1 HD

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الدور الأول بالدوري بفوز الهلال 4-2 على الخلود، وهي المباراة الوحيدة التي جمعت الفريقين.

يحتل الهلال المركز الثاني بالدوري السعودي برصيد 48 نقطة خلف الاتحاد المتصدر (55 نقطة)، ويأتي الخلود في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة.

وبعد فوز الهلال على الأخدود برباعية نظيفة في الجولة الـ18، سقط لاعبو المدرب البرتغالي جورجي جيزوس في فخ التعادل أمام ضمك 2-2 والرياض 1-1، قبل الخسارة الموجعة أمام الاتحاد 1-4.

وقال المدرب جيزوس "لا يزال الحديث عن الفوز باللقب طويلا، هناك جولات عديدة وعلينا الحفاظ على هدوء الفريق خلال الفترة المقبلة ومواصلة التركيز".