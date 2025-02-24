شاهد.. نجل صامويل إيتو يظهر للمرة الأولى في الدوري الإسباني

شارك إيتيان إيتو، نجل نجم كرة القدم الكاميرونية صامويل إيتو، للمرة الأولى مع فريقه رايو فاليكانو في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووطأت قدما إيتيان إيتو أرضية ملعب ريفيرا ريفيرو (فاييكاس) في الدقائق الأخيرة من مباراة رايو فاييكانو وضيفه فياريال لحساب الجولة الـ25 من الليغا التي أُقيمت يوم السبت الماضي.

وعبّر إيتيان إيتو (22 عاما) عن سعادته الكبيرة بهذا الظهور رغم أنه شارك 3 دقائق فقط، كما أن فريقه خسر المباراة بنتيجة 0-1.

وشارك إيتيان عبر حسابه بإنستغرام منشورا مطوّلا أهم ما جاء فيه "يمكنني الآن أن أقول نعم، لقد حققت حلم طفولتي، أشكر عائلتي وأصدقائي ووكيلي الذين آمنوا بي".

وأضاف موجها كلامه إلى والدته "لقد كنت رفيقة الدرب في هذه الرحلة، فلم تتوقفي عن دعمي رغم كل ما مررت به، شكرا لك على كل محادثة وكل دعم وكل عناق أهدتني إياه في كل مرة كنت فيها بحاجة إليك، أنت بلا شك أكثر شخص مميز في حياتي".

ولم ينسَ إيتيان والده صامويل إيتو فقال له "بالنسبة لك يا أبي لقد كنت مصدر إلهام عظيم، ورؤيتك تحقق كل ما حققته لم يدفعني سوى لمواصلة تحقيق أحلامي".

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وأتم "شكرا لزملائي الذين رحبوا بي منذ اللحظة الأولى، شكرا لمدربي الاثنين، خاصة الفريق الأول، شكرا لك إنيغو بيريز لمساعدتي في تحقيق حلمي".

وتُعد هذه المباراة هي الثانية لإيتيان مع فريق الكبار لرايو فاليكانو، إذ ظهر للمرة الأولى ضد فيلامورييل يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن الأدوار التمهيدية لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وساهم إيتو يومها في الفوز الكبير الذي حققه رايو فاليكانو بنتيجة 5-0، إذ سجل الشاب الكاميروني الهدف الخامس قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

وبعد يوم واحد عاد إيتيان للعب مع رديف رايو فاليكانو وقاده لتحقيق فوز مثير على كولادو فيلالبا ضمن دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا بنتيجة 3-2، إذ سجّل الأهداف الثلاثة لفريقه (هاتريك).

ويعد هذا الهاتريك هو الأول لإيتيان إيتو وجاء بعد 6 ثنائيات هز من خلالها شباك فرق بارلا، وإل ألامو، ولاس روزاس، وفيافيردي سان أندريس، وميخيكو، وأرافاكا.

وبعد أن أهدى رديف رايو فاليكانو الفوز السادس على التوالي، ارتقي إيتيان إلى صدارة هدافي المسابقة برصيد 21 هدفا من 23 مباراة، كما وضع الفريق في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن المتصدر ريال سوسيداد ديبورتيفا ألكالا.