شاهد.. راموس يدشّن بداية مثالية مع مونتيري المكسيكي

خطف الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق مونتيري المكسيكي الأضواء بعد ظهوره الأول مع فريقه الجديد، حيث قدّم مستوى مبهرا رغم غيابه الطويل عن الملاعب.

وشارك راموس -فجر اليوم- لمدة 80 دقيقة في مباراة مونتيري ضد أتلتيكو سان لويس ضمن الجولة التاسعة من الدوري المكسيكي والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 3-1.

وبدا راموس (38 عاما) مصمّما على إزالة الشكوك حول جاهزيته البدنية، إذ أظهر خلال المباراة صلابته الدفاعية وقدّم أداء دفاعيا وهجوميا رائعا، وكان دائم التواصل مع زملائه على أرض الملعب كما اقترب من هز الشباك لكن رأسيته جاورت القائم.

¡POR POCO!🔥 ¡@SergioRamos remató de cabeza y estaba por hacer un golazo!👏🏼 ¡Seguimos intentando, Sergio!🗣️🔥 pic.twitter.com/fVKKxXwrQ1 — Rayados (@Rayados) February 23, 2025

وفي الوقت نفسه شكّل راموس شراكة دفاعية متينة مع الكولومبي جون ميدينا حيث منعا سويا الفريق الضيف من تسجيل الأهداف، غير أن شباك مونتيري اهتزت بعد 7 دقائق فقط من تبديل راموس.

وحظي المدافع الإسباني المخضرم بتصفيق حار من قبل أنصار مونتيري بعدما قرّر المدرب استبداله في الدقيقة 80 ودفع بتوني ليوني بدلا عنه.

إعلان

وبعد المباراة عبّر راموس عن سعادته الكبيرة بعودته إلى الملاعب والمشاركة مع مونتيري، كما نشر عدة صور له من ظهوره الأول مع الفريق المكسيكي وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وكتب راموس باللغتين الإسبانية والإنجليزية "بعد فترة من الغياب عن الملاعب، سعيد ومتحمس للظهور الأول وللانتصار الذي حققناه، العمل والمثابرة دائما يؤتيان ثمارهما".

من جهته أشاد الأرجنتيني مارتن ديميكيليس مدرب مونتيري بما قدّمه راموس في أول مباراة له، وصرّح بعد اللقاء بالقول "وجود لاعب بهذه المكانة والتاريخ مثل سيرجيو كان له تأثير إيجابي كبير على الفريق، وجوده معنا سيجعلنا أقوى".

وأضاف "راموس لاعب يتمتع بهيبة كبيرة، ورغم غيابه عن اللعب لمدة 8 أشهر فإنه أثبت اليوم جاهزيته التامة، سنتعامل مع عودته بهدوء".

بدورها، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راموس لم يخيّب التوقعات التي بنيت حوله منذ انضمامه إلى الدوري المكسيكي، حيث عزّز بقيادته وخبرته دفاع مونتيري وساعده على تحقيق الانتصار في ظهوره الأول مع الفريق.

وكتبت الصحيفة "عاد سيرجيو راموس إلى عالم كرة القدم، وظهر بمستوى مبهر وكأنه لم يغب طويلا"، مضيفة "لقد أثبت أنه لا يزال قائدا بالفطرة فبدايته في المكسيك كانت مثالية".

وانضم راموس إلى مونتيري المكسيكي يوم 7 فبراير/شباط 2025 في عقد يستمر لمدة عام واحد.

يُشار إلى أن مونتيري سيشارك في الصيف القادم بمنافسات كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة الموسعة، وأوقعته القرعة في المجموعة الخامسة إلى جانب أندية إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريد دياموندز الياباني.