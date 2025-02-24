رياضة|بطولات عالمية|المكسيك

شاهد.. راموس يدشّن بداية مثالية مع مونتيري المكسيكي

MONTERREY, MEXICO - FEBRUARY 22: Sergio Ramos of Monterrey looks on during the 8th round match between Monterrey and Atletico San Luis as part of the Torneo Clausura 2025 Liga MX at BBVA Stadium on February 22, 2025 in Monterrey, Mexico. (Photo by Hugo Rivera/Jam Media/Getty Images)
راموس شارك في أول مباراة رسمية بقميص فريقه الجديد مونتيري المكسيكي (غيتي)
24/2/2025

خطف الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق مونتيري المكسيكي الأضواء بعد ظهوره الأول مع فريقه الجديد، حيث قدّم مستوى مبهرا رغم غيابه الطويل عن الملاعب.

وشارك راموس -فجر اليوم- لمدة 80 دقيقة في مباراة مونتيري ضد أتلتيكو سان لويس ضمن الجولة التاسعة من الدوري المكسيكي والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 3-1.

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وبدا راموس (38 عاما) مصمّما على إزالة الشكوك حول جاهزيته البدنية، إذ أظهر خلال المباراة صلابته الدفاعية وقدّم أداء دفاعيا وهجوميا رائعا، وكان دائم التواصل مع زملائه على أرض الملعب كما اقترب من هز الشباك لكن رأسيته جاورت القائم.

وفي الوقت نفسه شكّل راموس شراكة دفاعية متينة مع الكولومبي جون ميدينا حيث منعا سويا الفريق الضيف من تسجيل الأهداف، غير أن شباك مونتيري اهتزت بعد 7 دقائق فقط من تبديل راموس.

وحظي المدافع الإسباني المخضرم بتصفيق حار من قبل أنصار مونتيري بعدما قرّر المدرب استبداله في الدقيقة 80 ودفع بتوني ليوني بدلا عنه.

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وبعد المباراة عبّر راموس عن سعادته الكبيرة بعودته إلى الملاعب والمشاركة مع مونتيري، كما نشر عدة صور له من ظهوره الأول مع الفريق المكسيكي وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وكتب راموس باللغتين الإسبانية والإنجليزية "بعد فترة من الغياب عن الملاعب، سعيد ومتحمس للظهور الأول وللانتصار الذي حققناه، العمل والمثابرة دائما يؤتيان ثمارهما".

من جهته أشاد الأرجنتيني مارتن ديميكيليس مدرب مونتيري بما قدّمه راموس في أول مباراة له، وصرّح بعد اللقاء بالقول "وجود لاعب بهذه المكانة والتاريخ مثل سيرجيو كان له تأثير إيجابي كبير على الفريق، وجوده معنا سيجعلنا أقوى".

وأضاف "راموس لاعب يتمتع بهيبة كبيرة، ورغم غيابه عن اللعب لمدة 8 أشهر فإنه أثبت اليوم جاهزيته التامة، سنتعامل مع عودته بهدوء".

بدورها، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راموس لم يخيّب التوقعات التي بنيت حوله منذ انضمامه إلى الدوري المكسيكي، حيث عزّز بقيادته وخبرته دفاع مونتيري وساعده على تحقيق الانتصار في ظهوره الأول مع الفريق.

MONTERREY, MEXICO - FEBRUARY 9: Newly signed player of Monterrey Sergio Ramos speaks during his unveiling event at BBVA Stadium on February 9, 2025 in Monterrey, Mexico. (Photo by Hugo Rivera/Jam Media/Getty Images)
تجربة راموس في المكسيك هي الأولى له خارج الملاعب الأوروبية (غيتي)

وكتبت الصحيفة "عاد سيرجيو راموس إلى عالم كرة القدم، وظهر بمستوى مبهر وكأنه لم يغب طويلا"، مضيفة "لقد أثبت أنه لا يزال قائدا بالفطرة فبدايته في المكسيك كانت مثالية".

وانضم راموس إلى مونتيري المكسيكي يوم 7 فبراير/شباط 2025 في عقد يستمر لمدة عام واحد.

يُشار إلى أن مونتيري سيشارك في الصيف القادم بمنافسات كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة الموسعة، وأوقعته القرعة في المجموعة الخامسة إلى جانب أندية إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

المصدر : مواقع إلكترونية

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