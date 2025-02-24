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رئيس رابطة الدوري الإسباني: أشعر بالخجل كوني مشجعا لريال مدريد

LISBON, PORTUGAL - SEPTEMBER 05: Javier Tebas President of La Liga talks during Day 1 of Soccerex Europe Convention at Tagus Park on September 5, 2019 in Lisbon, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)
خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا انتقد ريال مدريد وبرشلونة (غيتي)
24/2/2025

وجه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم انتقادات قاسية لريال مدريد وبرشلونة، بسبب سياسة الأول وشكواه المستمرة من التحكيم وعدم قدرة الثاني على حل أزماته الاقتصادية.

وعند سؤاله عن أن ريال مدريد كثير الشكوى من التحكيم أجاب تيباس "سأترك الأرقام تتحدث، لا أعلم ما إذا كان الحكام متحيزين ضده أو لصالح الأندية الأخرى، النادي يشكو عندما يلعبون ضد رايو فاييكانو، أتلتيكو، برشلونة، دائما يشتكون".

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وأضاف في لقاء صحفي: "وصف ريال مدريد بالنادي الباكي مناسب جدا برأيي، لأن فلورنتينو بيريز كان عضوا في مجلس الإدارة حتى عام 2023 وظل صامتا لـ8 أشهر بعد فضيحة قضية نيغريرا ولم يعترض".

وتابع تيباس: "عندما عقدنا اجتماعا لرابطة الليغا من أجل مناقشة إصلاحات التحكيم لم يكن ريال مدريد جزءا منها، بدأت أشعر بالخجل كمشجع سابق لريال مدريد".

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وأوضح: "بالأمس رأينا لاعبي ريال مدريد يقفون خلف لافتة ضد الحكام وهذا يعكس حالة النادي، يجب أن نسأل فالفيردي عن السبب الذي دفعه لتعديل تصريحاته الأخيرة بشأن التحكيم، لا أريد أن أضر بكرة القدم لكن ما يحدث هو إهانة لبقية الأندية".

وأكد تيباس أن رابطة الدوري الإسباني تقدّمت بشكوى رسمية ضد ريال مدريد الذي اتهم المسابقة بأنها "مزوّرة".

وعن ذلك صرّح تيباس: "اتهامات ريال مدريد بأن الدوري الإسباني مزور هو أمر خطير جدا، لقد قدمنا شكوى إلى لجنة المنافسة حول هذه الادعاءات، هناك إستراتيجيات خفية خلف هذا الخطاب لكن علينا أن نعترف بأن فريق الإعلام في ريال مدريد محترف جدا في توجيه الرأي العام".

تسجيل داني أولمو

وفي الوقت نفسه أكد تيباس أن داني أولمو لاعب برشلونة يجب ألا يكمل الموسم الحالي 2024-2025 مع النادي الكتالوني.

وقال تيباس: "كنت آمل أن ينجح برشلونة في حل أزماته في أغسطس/آب الماضي، وقّع أولمو وهو يعلم تماما أنه قد لا يتمكن من اللعب بعد ديسمبر (كانون الأول)، والشركة التي دفعت مقابل مقاعد الـ"في آي بي" (VIP) في كامب نو لم تبدُ موثوقة ماليا".

وأوضح: "في الأيام الثلاثة الأخيرة من ديسمبر (كانون الأول) حاول برشلونة إنهاء الأزمة بسرعة وفشلوا، ومع ذلك تم إرسال كل شيء إلى المجلس الأعلى للرياضة الذي حسم المسألة خلال 24 ساعة فقط، لهذا السبب لا أعتقد أن أولمو يجب أن ينهي الموسم مع برشلونة، لقد قدّمنا استئنافا لإلغاء تسجيله".

وتحدّث تيباس مجددا عن قضية نيغريرا فقال: "هي قضية فساد رياضي وما زالت مفتوحة على المستوى الجنائي، لا أقول إن الحكام تلقوا رشاوى لكنني أعتقد أنه كان هناك محاولة للتأثير على الترقيات والتعيينات".

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وزاد: "من الناحية الرياضية العقوبة كانت ستشمل هبوط برشلونة إلى الدرجة الثانية، لكن القضية كانت قد سقطت بالتقادم عندما اكتشفناها".

وتطرّق تيباس إلى تهديد ريال مدريد وبرشلونة بمغادرة الدوري الإسباني فقال: "هذا مستحيل، القوانين الإسبانية والأوروبية تمنع ذلك تماما".

المصدر : الصحافة الإسبانية

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