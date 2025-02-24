بالفيديو.. ردة فعل رونالدو بعدما شاهد شبيهه في المدرجات

عاش البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، موقفا طريفا للغاية قبل مباراة فريقه ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي.

وخلال عمليات الإحماء قبل تلك المباراة التي أُقيمت يوم الجمعة الماضي لاحظ رونالدو أحد المشجعين في المدرجات وهو يلوّح له بحرارة، محاولا لفت انتباهه.

في البداية لم يكترث رونالدو (40 عاما) لهذا المشجع، لكن الصدمة بدت واضحة جدا على وجهه عندما نظر إليه للمرة الثانية.

وحسب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُمكن القول إن هذا المشجع لم يكن شخصا عاديا، نظرا للشبه الصارخ بينه وبين اللاعب الفائز سابقا بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

بعدها التفت رونالدو إلى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش زميله في النصر، وطلب منه النظر إلى ذلك المشجع، وعندما لاحظ الأخير الشبه المذهل انفجر الثنائي ضاحكين.

من جهتها، علّقت صحيفة "ماركا" على هذا الفيديو بالقول "وقف رونالدو لثوانٍ مذهولا يحاول استيعاب ما يراه، هل هذا شقيقه؟ إنه نسخة طبق الأصل منه".

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وأضافت "حتى رونالدو نفسه لم يصدّق هذا الشبه، لقد بدا وكأنه رأى شقيقه الأكبر".

يُذكر أنه في تلك المباراة تعرّض النصر لخسارة مفاجئة أمام الاتفاق على ملعبه الأول بارك وبين جماهيره بنتيجة 2-3، وذلك ضمن الجولة الـ21 من الدوري السعودي.

كما فشل رونالدو في التسجيل ليتوقف رصيد أهدافه عند 16 هدفا، وهو أمر استغله الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة ليشاركه عرش هدافي المسابقة بعد أن هز الأخير شباك الهلال أمس.

وتقلّصت حظوظ النصر في المنافسة على لقب الدوري السعودي، بعد أن تجمّد رصيد العالمي عند 44 نقطة أبقته في المركز الرابع، بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، وذلك قبل 13 جولة من نهاية الموسم الكروي، ما يعني أن رونالدو في طريقه للفشل بالتتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.