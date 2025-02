التاريخ والأرقام تؤكد تفوق ريال مدريد على أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا

يعود ديربي مدريد إلى الواجهة الأوروبية مرة أخرى بعدما أفرزت القرعة مواجهتين ناريتين بين الريال وأتلتيكو في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، وهما المواجهتان رقم 11 و12 بين الفريقين أوروبيا.

وعند العودة إلى المواجهات السابقة، ينحاز التاريخ بشكل واضح إلى ريال مدريد الذي نجح في إقصاء أتلتيكو 5 مرات، فيما كان النجاح حليف "الروخي بلانكوس" في مناسبة واحدة، علما بأن الريال فاز 6 مباريات إحداها بركلات الترجيح، فيما انتصر أتلتيكو في 3 وتعادلا مرة واحدة.

وقبل مباراتي الذهاب والإياب المقررتين يومي 4 و12 مارس/آذار المقبل بدور الـ16 للبطولة الأوروبية العريقة، علّقت صحيفة "آس" الإسبانية على ذلك بالقول "إن النادي الملكي يتفوق على جاره أتلتيكو منذ أول مواجهة بين الفريقين بموسم 1958-1959 حتى الأخيرة عام 2018".

ويسعى ريال مدريد إلى تكريس أفضليته على جاره اللدود أتلتيكو مدريد في وقت يريد فيه الأخير وضع حد للسيطرة البيضاء على الديربي الأوروبي في مواجهتين أطلقت عليهما الصحيفة وصف "صراع العمالقة".

وتاليا تاريخ مباريات الفريقين في الساحة الأوروبية:

دوري أبطال أوروبا موسم 1958-1959

تقابل الفريقان أوروبيا للمرة الأولى في نصف النهائي حيث فاز ريال مدريد ذهابا 2-1 فيما رد أتلتيكو بالإياب وانتصر 1-0، ليلجأ الفريقان إلى مباراة فاصلة تغلب فيها الريال 2-1 سجلهما ألفريدو دي ستيفانو وفيرينتس بوشكاش.

دوري أبطال أوروبا 2013-2014

بعد 55 عاما من ذلك اللقاء تجددت المواجهة بين الريال وأتلتيكو وهذه المرة في نهائي المسابقة، كان "الروخي بلانكوس" على بُعد دقيقة من التتويج باللقب لكن رأسية سيرجيو راموس القاتلة فرضت على الفريقين خوض شوطين إضافيين سجل فيهما الميرينغي 3 أهداف 4-1 ليحقق النادي الملكي لقبه العاشر في تاريخ المسابقة.

دوري أبطال أوروبا 2014-2015

تواجه الريال وأتلتيكو في ربع نهائي النسخة التالية، وبعد تعادل سلبي في الذهاب على أرض الأخير تمكّن الريال من الفوز على ملعب سانتياغو برنابيو إيابا 1-0 بهدف متأخر سجله المكسيكي خافيير هيرنانديز الشهير "تشيشاريتو".

دوري أبطال أوروبا 2015-2016

وصل الفريقان إلى المشهد الختامي مرة أخرى، وبعد أن تقدّم راموس للنادي الملكي عدّل البلجيكي يانيك كاراسكو النتيجة في الشوط الثاني، بعدها لم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك ليتم الحسم عبر ركلات الترجيح التي ابتسمت لريال مدريد بنتيجة 5-3 ويحتفل الملوك بلقبهم الحادي عشر بتاريخ "ذات الأذنين".

⏪ 2016 final penalty shoot-out… ⚪️ When Real Madrid were crowned champions of Europe for the 11th time 🏆#UCL | @realmadriden pic.twitter.com/DO1xrhOmbC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 11, 2021

دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017

تقابل قطبا مدريد في نصف النهائي، بعد أن حسم النجم البرتغالي كريستيانو نظريا الأمور منذ موقعة الذهاب في سانتياغو برنابيو حين سجّل 3 أهداف (هاتريك).

في الإياب حاول أتلتيكو إحياء آماله في المنافسة بعد أن تقدّم بهدفين في أول 16 دقيقة عبر ساؤول نيغويز وأنطوان غريزمان لكن إيسكو قتل أحلام الروخي بلانكوس بتسجيل هدف في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، بعدها رفع أتلتيكو الراية على اعتبار أنه كان بحاجة إلى 3 أهداف أخرى للتأهل.

ℹ️ Juventus number 7 Cristiano Ronaldo has scored 22 goals against round of 16 opponents Atlético in all competitions 🔥🔥🔥#UCLDraw pic.twitter.com/8q4LGSt53X — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 17, 2018

واصل ريال مدريد طريقه نحو اللقب بنجاح بعد أن سحق يوفنتوس الإيطالي في النهائي 4-1 ليظفر بكأسه الثانية عشرة في البطولة.

كأس السوبر الأوروبي 2018

تقابل الريال وأتلتيكو في كأس السوبر بعد تتويج الأول بدوري الأبطال 2017-2018 على حساب ليفربول 3-1 وتحقيق الثاني لقب الدوري الأوروبي بالفوز على مارسيليا الفرنسي 3-0.

وانتهى الوقت الأصلي من تلك المباراة بالتعادل 2-2 حيث سجل لأتلتيكو دييغو كوستا فيما أحرز للريال كريم بنزيمة وراموس، وفي الشوطين الإضافيين زار "الروخي بلانكوس" شباك "الميرنغي" مرتين بواسطة ساؤول نيغويز وكوكي ليظفر الفريق بكأس السوبر الأوروبي 4-2.

Best goal? ⚽⚽⚽⚽⚽⚽ Highlights from a six-goal thriller in Tallinn as Atlético beat Real Madrid 4-2 to lift the #SuperCup in Tallinn 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/oe1WID7kMj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 21, 2018

وتُعد هذه البطولة هي الوحيدة التي صبت في صالح أتلتيكو في تاريخ ديربي العاصمة الإسبانية على الصعيد الأوروبي.