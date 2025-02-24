أقوى 10 دوريات في أوروبا.. الكالتشيو يعود بقوة

كشف موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية عن معدل النتائج التي حققتها الفرق في الدوريات العشرة الكبرى بأوروبا في البطولات الأوروبية المختلفة خلال الموسم الحالي.

وتتنافس الأندية داخل القارة الأوروبية العجوز في 3 بطولات مختلفة هي دوري أبطال أوروبا (المنافسة الأقوى والأهم)، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، وهي المنافسة التي رأت النور قبل 4 سنوات، إذ انطلقت للمرة الأولى موسم 2021-2022.

وشهد الموسم الأوروبي الحالي العديد من المفاجآت المدوية بعد فشل العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة في بلوغ الدور ثمن النهائي، خاصة في بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، الأمر الذي أثر في النهاية على المعدل الكلي لحصد النقاط، وبالتالي ترتيب الدوريات الكبرى في أوروبا، وفق "ترانسفير ماركت".

ولعل أبرز هذه المفاجآت إقصاء فرق مانشستر سيتي الإنجليزي وميلان ويوفنتوس الإيطاليين من مرحلة خروج المغلوب لدوري الأبطال، وخروج بورتو البرتغالي وغلطة سراي التركي وألكمار الهولندي وأندرلخت البلجيكي من المرحلة نفسها، ولكن في الدوري الأوروبي.

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ورغم ذلك فإن الدوري الإنجليزي الممتاز يحتل المركز الأول في هذه القائمة، إذ جمعت أنديته 106.6 نقاط، يليه الدوري الإيطالي في المركز الثاني برصيد 93.5 نقطة، علما بأن 4 من أصل 8 أندية ودعت المسابقات الأوروبية.

وجاء الدوري الإسباني في المركز الثالث، في حين حل الفرنسي بالمركز الخامس، أما المركز العاشر فكان من نصيب الدوري التركي.

وتاليا ترتيب الدوريات الأوروبية العشرة الكبرى بالنظر إلى نتائج فرقها في المسابقات القارية الثلاث: