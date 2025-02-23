فريق مغمور يهزم نابولي ويعزز صدارة إنتر للدوري الإيطالي

حرم كومو ضيفه نابولي من استعادة صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم وفاز عليه 2-1، اليوم الأحد، بالجولة الـ26 من البطولة.

وتقدم كومو بهدف عكسي بعد مضي 7 دقائق من البداية سجله مدافع كوسوفو أمير رحماني بطريق الخطأ في شباك فريقه لكن بعدها بـ10 دقائق رد جياكومو راسبادوري بهدف التعادل لنابولي، ثم تقمص المهاجم الإسباني اليافع الحسن دياو دور البطولة وسجل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 77.

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وتوقف رصيد نابولي عند 56 نقطة في المركز الثاني ليفشل في استعادة الصدارة التي اعتلاها إنتر ميلان برصيد 57 نقطة بعد فوزه على ضيفه جنوة 1-صفر أمس السبت.

ودخل كومو المنطقة الدافئة رافعا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ13 بعد أن سجل انتصاره السابع مقابل 7 تعادلات و12هزيمة.

وخسر نابولي للمرة الرابعة هذا الموسم مقابل 17 انتصارا و5 تعادلات.