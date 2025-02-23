هكذا ضحى فالفيردي بنفسه من أجل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

قدّم الأوروغواياني فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد الإسباني تضحية كبيرة من أجل مساعدة فريقه على تجاوز عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، خاصة أن النادي الملكي يعاني من الغيابات بداعي الإصابات.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن فالفيردي خاض موقعة الريال والسيتي يوم الأربعاء الماضي رغم عدم جاهزيته البدنية.

وكتب رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، "بدأ فالفيردي أساسيا ضد مانشستر سيتي في مركز الظهير الأيمن رغم حقنه بالإبر ليكون جاهزا للمباراة".

وأضاف "لم يكن فالفيردي في أفضل حالاته البدنية لكنه صمم على المشاركة لأنه أراد أن يكون جزءا من الفريق رغم عدم جاهزيته الكاملة".

وتابع رومانو "مع أهمية المباراة بالنسبة لريال مدريد وغياب لوكاس فاسكيز للإصابة قرر فالفيردي التضحية بنفسه والمشاركة رغم حالته البدنية الصعبة، ليثبت أنه يملك عقلية القائد".

بدورها، ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يخطط لإراحة فالفيردي في مباراة اليوم ضد جيرونا والمقررة لحساب الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

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وقالت الصحيفة "بعد تعرضه لإصابة عضلية في أوتار الركبة اليسرى عقب ديربي الليغا غاب فاسكيز عن مواجهتي مانشستر سيتي وأوساسونا، والآن يبدو اللاعب جاهزا للعودة إلى التشكيلة الأساسية خاصة مع تعرض فالفيردي للإرهاق بعد مباراة الأربعاء الماضي".

وأضافت "حُقن فالفيردي بمسكّن في الفخذ اليسرى، مما يجعل مشاركته في المباراة ضد جيرونا غير مرجّحة".

ويرغب أنشيلوتي في الحفاظ على جاهزية فالفيردي بالإضافة إلى إراحة بعض اللاعبين المرهقين، على اعتبار أن الفريق تنتظره العديد من المباريات القوية والمصيرية خلال فترة زمنية قصيرة.

فبعد مواجهة جيرونا سيلعب ريال مدريد ضد ريال سوسيداد يوم الأربعاء المقبل على ملعب أنويتا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ثم سيلاقي ريال بيتيس على ملعب بينتو فيامارين يوم السبت المقبل لحساب الجولة الـ26 من الليغا، قبل المواجهة النارية والمنتظرة ضد أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء 4 مارس/آذار 2025 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب سانتياغو برنابيو.

بعد ذلك يستقبل الريال جاره رايو فاليكانو يوم الأحد 9 مارس/آذار في الدوري الإسباني، لينتقل بعد 3 أيام إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو من أجل خوض موقعة إياب ثمن النهائي الأوروبي ضد أتلتيكو مرة أخرى.

ثم يرحل الريال إلى ملعب لاسيراميكا من أجل مواجهة فياريال لحساب الجولة الـ28 من الدوري الإسباني أحد يومي 15 أو 16 مارس/آذار المقبل، قبل توقّف الدوريات بسبب التزامات المنتخبات الوطنية فيما يُعرف "بأسبوع الفيفا".