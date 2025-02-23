ريال مدريد أفضل ناد بأوروبا وبرشلونة في مركز متأخر بالقائمة

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -بشكل رسمي- تصنيفه لأفضل الأندية في أوروبا، والذي شهد مفاجآت غير متوقعة.

وتصدر ريال مدريد القائمة بفارق ألف نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بعد أن توج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

أما المفاجأة فكانت غياب برشلونة عن أول 10 مراكز واحتلاله المرتبة الـ11 خلف باير ليفركوزن.

وتوضع قائمة أفضل الفرق بأوروبا، بعد الأخذ في الاعتبار إنجازات كل فريق على مدار السنوات الخمس الماضية في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بغض النظر دون عن النتائج المحققة في البطولات المحلية.

إليكم أفضل 20 فريقًا بأوروبا الوقت الحالي:

1- ريال مدريد الإسباني (138 ألفا و500 نقطة).

2- مانشستر سيتي الإنجليزي (137 ألفا و750 نقطة).

3- بايرن ميونخ الألماني (127 ألفا و250 نقطة).

4- ليفربول الإنجليزي (123 ألفا و500 نقطة).

5- سان جيرمان الفرنسي (102 ألف و500 نقطة).

6- إنتر ميلان الإيطالي (101 ألف و750 نقطة).

7- روما الإيطالي (101 ألف و500 نقطة).

8- بوروسيا دورتموند الألماني (98 ألفا و750 نقطة).

9- تشلسي الإنجليزي (95 ألفا و500 نقطة).

10- باير ليفركوزن الألماني (95 ألفا و250 نقطة).

11- برشلونة الإسباني (93 ألفا و250 نقطة).

إعلان

12- أتلتيكو مدريد الإسباني (91 ألفا و500 نقطة).

13- مانشستر يونايتد الإنجليزي (89 ألفا و500 نقطة).

14- أرسنال الإنجليزي (88 ألف نقطة).

15- بنفيكا البرتغالي (86 ألفا و250 نقطة).

16- أتلانتا الإيطالي (82 ألف نقطة).

17- فياريال الإسباني (82 ألف نقطة).

18- بورتو البرتغالي (79 ألفا و750 نقطة).

19- آي سي ميلان الإيطالي (78 ألف نقطة).

20- لايبزيغ الألماني (78 ألف نقطة).