جماهير نادٍ إسباني تشهر البطاقة الحمراء لإسرائيل دعما لفلسطين

رفع مشجعو نادي ألافيس الإسباني البطاقات الحمراء لإسرائيل، وذلك ضمن مبادرة "أظهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل" الداعمة لفلسطين في أكثر من 30 دولة حول العالم.

جاء الاحتجاج خلال مباراة بالدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا)، ضمن مبادرة عالمية تعبيرا عن استنكارهم للإبادة الجماعية التي ارتكبتها في غزة طوال أكثر من 15 شهرا.

واستضاف ملعب مينديزوروزا في مدينة فيتوريا-غاستيز، مساء السبت، مباراة ألافيس ضد إسبانيول في الجولة الـ25 للدوري الإسباني، التي انتهت بفوز الضيف على ألافيس 1-0.

ورفع الآلاف من مشجعي ألافيس الأعلام الفلسطينية، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وهتفوا في المدرجات بشعارات تطالب بمنع إسرائيل من المشاركة في المنافسات الكروية الدولية.

ويأتي إشهار البطاقات الحمراء في المنافسات الكروية بالعديد من الدوريات الأوروبية والعالمية، ضمن مبادرة لمجموعة مشجعي نادي سيلتيك الأسكتلندي (اللواء الأخضر).

وتعمل المجموعة على تنظيم احتجاجات داعمة لفلسطين في أكثر من 30 دولة حول العالم، خلال المباريات المقامة في العديد من الدول، بما في ذلك أسكتلندا وإسبانيا وتشيلي وتركيا وإيطاليا وإندونيسيا وبلجيكا.

وتؤكد المجموعة في المبادرة على الحرص على رفع لافتات مكتوب عليها "أظهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل".