انهيار كين وصيف هداف الدوري الإيطالي في الملعب ونقله إلى المستشفى

نُقل مويزي كين مهاجم فيورنتينا إلى مستشفى بعد أن تعرض الإيطالي لضربة في الرأس، لكنه واصل اللعب قبل أن ينهار على أرض الملعب أمام هيلاس فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وتعرض كين لضربة في رأسه أثناء محاولته استخلاص الكرة، إذ سقط اللاعب (24 عاما) على الأرض بعد تعرضه لضربة في الوجه من ركبة بافل دافيدوفيتش.

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وتلقى كين العلاج ثم سُمح له بالعودة إلى اللعب، لكنه بدأ فجأة يفقد توازنه وسقط على الأرض، في حين استدعى لاعبو الفريقين الطاقم الطبي للفريق الذي هرع إلى أرض الملعب.

وخرج المهاجم، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 15 هدفا، على محفة وشُوهد وهو يرتدي دعامة للعنق قبل نقله إلى المستشفى.

وقال النادي في بيان "يعلن نادي فيورنتينا أن مويزي كين تعرض لإصابة في الرأس خلال المباراة ضد فيرونا. (هو) في المستشفى لإجراء فحوصات".

وخسر فيورنتينا 1-صفر.

وكانت هذه ثاني إصابة خطيرة في صفوف فيورنتينا هذا الموسم، بعد سقوط لاعب الوسط إدواردو بوف على أرض الملعب أمام إنتر ميلان في ديسمبر كانون الأول، وهو ما أدى إلى إلغاء المباراة.

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وخضع بوف لجراحة ناجحة لزراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب قابل للإزالة لمنع الأزمات القلبية.