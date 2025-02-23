ليس فريق ميسي.. ما النادي الأعلى قيمة سوقية في أميركا؟

رغم وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوفه، يحتل إنتر ميامي المركز الثاني في قائمة الفرق الأعلى قيمة سوقية بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.

ويتصدر "لوس أنجلوس إف سي" قائمة أغلى الأندية الأميركية، ويأتي إنتر ميامي خلفه، بحسب ما ذكرته مجلة "فوربس" الأميركية المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم.

What are the five most valuable MLS teams?

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وبلغت القيمة السوقية لإنتر ميامي حوالي 1.2 مليار دولار أميركي بزيادة قدرها 17% على العام الماضي، ليأتي خلف "لوس أنجلوس إف سي" المتصدر وقيمته السوقية 1.25 مليار دولار حيث زادت بنسبة 4% فقط.

وإلى جانب النجم الأرجنتيني ميسي يضم إنتر ميامي في صفوفه كوكبة من نجوم كرة القدم العالميين وأبرزهم الأوروغواياني لويس سواريز والإسبانيان سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

Forbes showcases Major League Soccer's most valuable teams, including LAFC, the reigning champion LA Galaxy and Lionel Messi's Inter Miami. https://t.co/auT2kwLmIM https://t.co/auT2kwLmIM — Forbes (@Forbes) February 21, 2025

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وأوضحت المجلة الأميركية أن إنتر ميامي حقق في عام 2024 إيرادات بلغت 180 مليون دولار بالإضافة إلى أرباح وصلت إلى 50 مليون دولار، وهذا جعله النادي الأكثر ربحية في الولايات المتحدة.

وقالت "رغم ذلك ظل إنتر ميامي خلف لوس أنجلوس إف سي الذي حافظ على مكانته باعتباره النادي الأكثر قيمة سوقية في الدوري الأميركي للعام الثالث على التوالي".

وتاليا الأندية الأعلى قيمة سوقية في الولايات المتحدة خلال العام الجاري:

لوس أنجلوس إف سي: 1.25 مليار دولار أميركي.

إنتر ميامي: 1.2 مليار دولار.

لوس أنجلوس غالاكسي: مليار دولار.

أتلانتا يونايتد: 975 مليون دولار.

نيويورك سيتي: 875 مليون دولار.

أوستن إف سي: 825 مليون دولار.

سياتل ساوندرز: 800 مليون دولار.

دي سي يونايتد: 785 مليون دولار.

كولومبوس كرو: 735 مليون دولار.

سينسيناتي إف سي: 730 مليون دولار.

في هذه الأثناء، ألمحت المجلة إلى وجود قلق بين مسؤولي إدارة إنتر ميامي من التأثير السلبي في حال قرر ميسي مغادرة الفريق بعد انتهاء عقده في نهاية العام الجاري.

وبالعودة إلى السنوات الماضية، فقد أظهرت أن مغادرة النجوم تؤثر سلبيا على الإيرادات تماما كما حدث مع لوس أنجلوس غالاكسي بعد رحيل الإنجليزي ديفيد بيكهام في 2012.

وأجاب إدوين دراوغان الشريك في بنك الاستثمار الرياضي عن سؤال حول مدى تأثير رحيل ميسي عن النادي فقال "هذا سيعتمد على كيفية تفاعل الجماهير مع الفريق".