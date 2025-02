ليس فريق ميسي.. ما النادي الأعلى قيمة سوقية في أميركا؟

رغم وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوفه، يحتل إنتر ميامي المركز الثاني في قائمة الفرق الأعلى قيمة سوقية بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.

ويتصدر "لوس أنجلوس إف سي" قائمة أغلى الأندية الأميركية، ويأتي إنتر ميامي خلفه، بحسب ما ذكرته مجلة "فوربس" الأميركية المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم.

What are the five most valuable MLS teams?

