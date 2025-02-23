شاهد.. صلاح يهزم سيتي ويعادل رقما تاريخيا بالدوري الإنجليزي ويهدد أغويرو

واصل النجم المصري محمد صلاح صناعة التاريخ مع فريقه ليفربول، بعدما سجل وصنع لفريقه ضد مضيفه مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب (الاتحاد) معقل مانشستر سيتي، افتتح صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 14 من المباراة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 نتيجة وملخص مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي list 2 of 2 توتنهام الإنجليزي يطلب تغيير اسمه عبر رسالة إلكترونية end of list

ومن ركلة ركنية لليفربول نُفذت بشكل مميز بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها دومينيك سوبوسلاي بتمريرة هيأت الكرة لمحمد صلاح، ليسدد مباشرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وبهذا الهدف، تقدم (الفرعون المصري) للمركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول في مختلف المسابقات، بعدما وصل لهدفه 241 في جميع البطولات منذ انضمامه للفريق الأحمر عام 2017 قادما من روما الإيطالي، متساويا مع عدد أهداف اللاعب الراحل جوردون هودجسون، الذي أحرز العدد ذاته من الأهداف مع النادي العريق ما بين عامي 1926 و1935.

ولا يتفوق على صلاح حاليا سوى روجر هانت، الذي سجل 285 هدفا لليفربول، والأسطورة الويلزي إيان راش الذي أحرز 346 هدفا.

إعلان

وبات صلاح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف لليفربول خارج ملعب (آنفيلد) في الدوري خلال موسم واحد عبر التاريخ، معادلا الرقم القياسي الذي أحرزه جيمي سميث، الذي سجل 15 هدفا خلال موسم 1929-1930.

ورد صلاح الهدية لسوبوسلاي وصنع له الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 37.

ويعد صلاح أكثر لاعبي ليفربول مساهمة في الأهداف ضد مانشستر سيتي في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز 9 أهداف وصنع 6 بإجمالي 14 هدفا.

وبصفة عامة، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في جميع البطولات إلى 30 هدفا، في حين قدم 21 تمريرة حاسمة لزملائه.

وبعدما واصل هوايته في هز الشباك للمباراة السادسة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، عزز صلاح صدارته لقائمة هدافي البطولة بعدما رفع رصيده إلى 25 هدفا، بفارق 6 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينغ هالاند، والسويدي أليكسندر إيزاك، مهاجمي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد على الترتيب.

كما يحمل هذا الهدف الرقم 182 في مسيرة (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، في الدوري الإنجليزي، بفارق هدفين فقط خلف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، صاحب المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة المرموقة، وأكثر اللاعبين الأجانب إحرازا للأهداف في تاريخ البطولة.