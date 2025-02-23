فليك غير راض عن أداء برشلونة

انتقد الألماني المدير الفني لنادي برشلونة هانزي فليك أداء فريقه رغم الفوز على ملعب لاس بالماس بهدفين دون رد أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن ريال مدريد الذي يلاقي جيرونا اليوم الأحد.

وسجل داني أولمو هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة الـ62، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي للمباراة "لست سعيدا بشكل كامل بشأن المباراة، لكني سعيد بالنقاط الثلاث".

وأضاف "شعرت بالقلق في الشوط الأول، لكننا صححنا بعض الأمور بين شوطي المباراة، واللاعبون تفهموا أنه يتوجب علينا التحسن، لقد أظهروا قدرتهم على إنجاز الأمور بشكل أفضل في الشوط الثاني".

وأوضح المدرب الألماني "الأمر كان يتعلق بالجميع، الانخراط في العمل الجماعي، الحفاظ على شباكنا نظيفة مرة أخرى كان مهما للغاية، فقدنا الكثير من الكرات في الشوط الأول، نحن في حاجة وبمقدورنا أن نتحسن في هذا الشق".

وختم فليك حديثه بالقول "لكن بشكل عام يمكنني القول إنني سعيد، سعيد لأننا ما زلنا في الصدارة، وهذا وضع جيد بالنسبة لنا، ندرك أن بمقدورنا التطور، وأن علينا مواصلة التحسن مع مضي الوقت".