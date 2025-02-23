بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بفوز سهل على فرانكفورت

حقق بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، فوزا سهلا 4-صفر على ضيفه آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث اليوم الأحد، بفضل أداء رائع اتسم بالضغط العالي، ليستعيد تقدمه بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني.

وافتتح مايكل أوليسي التسجيل بتسديدة سهلة بعد تمريرة من ليروي ساني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليتوج 45 دقيقة مثيرة صنع خلالها صاحب الأرض العديد من فرص التسجيل.

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وتعرض يوشوا كيميش، لاعب خط وسط بايرن، لإصابة واضطر للخروج من الملعب قبل نهاية الشوط الأول.

وتعادل الفريق البافاري، الذي سيواجه ليفركوزن في دور 16 من دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، في آخر مباراتين له في كل المسابقات.

لكن بايرن واصل الضغط بلا هوادة بعد نهاية الاستراحة، وأضاف الهدف الثاني عبر هيروكي إيتو في الدقيقة 61 بعد أن أخطأ كيفن تراب حارس آينتراخت في تقدير ركلة ركنية.

وكان من الممكن أن يسجل بايرن، مع دخول هاري كين بديلا في الشوط الثاني بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق، الهدف الثالث في الدقيقة 78، لكن ليروي ساني سدد الكرة بغرابة بعيدا عن المرمى.

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لكن جمال موسيالا نجح فيما أخفق فيه ساني بعدها بخمس دقائق، بعدما انطلق إلى الأمام وأنهى الهجمة بمجهود فردي، وأضاف البديل سيرج غنابري الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

ورفع بايرن رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب، ويحتل باير ليفركوزن حامل اللقب، والذي فاز 2-صفر على هولشتاين كيل أمس السبت، المركز الثاني برصيد 50 نقطة.