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الاتحاد الإسباني يشرح سر عدم احتساب ركلة جزاء ضد برشلونة

برشلونة حقق فوزا صعبا على مضيفه لاس بالماس (غيتي)
23/2/2025

نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم الحوار الصوتي الذي دار بين حكم مباراة لاس بالماس وضيفه برشلونة في الدوري المحلي مع زملائه في غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد، أثناء إحدى اللقطات المثيرة للجدل.

وفي الدقائق العشر الأخيرة من عمر المباراة طالب لاعبو لاس بالماس باحتساب ركلة جزاء بدعوى اصطدام الكرة بيد إريك غارسيا مدافع برشلونة، لكن الحكم كورديرو فيغا قرّر احتساب تسلل على أليكس مونيوث لاعب الفريق المحلي عقب مراجعة اللقطة عبر تقنية "الفار".

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واستدعي الحكم ديل سيرو غراندي من غرفة الفار زميله فيغا من أجل مراجعة اللقطة ومن ثم اتخاذ القرار النهائي بنفسه حيث دار بينهما الحوار الذي نشره الاتحاد الإسباني.

وقال غراندي لفيغا "أوصي بمراجعة اللقطة حتى تقيّم إمكانية وجود ركلة جزاء، وهناك أيضا وضعية تسلل سابقة".

وأضاف غراندي "سترى أن هناك لمسة يد بعد تسديدة على المرمى واليد ممدودة (غارسيا)، بعد ذلك سأريك أيضا وضعية التسلل حتى تتمكن من تقييمها".

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وتابع "الذراع رغم أنها تستخدم للارتكاز على الأرض فإنها ممدودة بطريقة خاطئة ومنعت التسديدة من التوجه صوب المرمى، لكن أريد منك أن تأخذ في الاعتبار أن هناك وضعية تسلل سابقة".

واستمر حديث حكم الفار قائلا "سأعرض لك اللقطة عندما مرّر ساندرو الكرة، هناك لمسة على الظهر، سأريك ذلك من زاوية أخرى حتى تتأكد من أن الكرة بالفعل لمست الظهر، هل ترى وضعية التسلل؟ سنعرض الخطوط الآن، التسلل حدث قبل لمسة اليد التي نراجعها".

وبعد مشاهدة اللقطة ردّ حكم الساحة فيغا على غراندي "سأستأنف اللعب بقرار تسلل".

وأشاد حساب "أركيفو فار" المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية في الدوري الإسباني بتدخل سيرو غراندي من غرفة الفار، واصفا ما حدث بأنه "تطبيق مثالي لبروتوكول حكم الفيديو المساعد".

يُذكر أن هذا القرار جاء والنتيجة تشير إلى تقدّم برشلونة بهدف دون رد، وهو ما أغضب دييغو مارتينيز مدرب لاس بالماس.

وأبرزت صحيفة "سبورت" الإسبانية تفاصيل حوار قصير جرى بين مارتينيز والحكم فيغا بعد نهاية المباراة، حيث قال الأخير للأول "قد يعجبنا القرار أو لا، لكنه صحيح وقانوني، لو لم يكن هناك تسلل لكانت ركلة جزاء".

وردّ مدرب لاس بالماس بالقول "إذن نحن غير محظوظين" قبل أن يوجّه سؤالا للحكم "لكن لماذا أوقفتم اللعب؟".

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ورد برشلونة اعتباره من خسارته أمام نفس الفريق في مرحلة الذهاب من الليغا 1-2 وفاز على لاس بالماس بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الـ25، وذلك على ملعب دي غران كناريا.

وحافظ البلوغرانا على صدارته لجدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الثاني، و3 عن ريال مدريد الذي يلعب اليوم ضد جيرونا.

المصدر : ماركا

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