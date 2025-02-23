خيبة جديدة لميلان في الدوري الإيطالي

فشل فريق ميلان في مصالحة جماهيره بالخسارة خارج ملعبه أمام تورينو بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري الإيطالي لكرة القدم، السبت.

وأخفق ميلان في مصالحة جماهيره بعد الخروج الأليم من دوري أبطال أوروبا بالتعادل مع فينورد الهولندي مساء الثلاثاء الماضي في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16.

وفي معقل تورينو، تقدم أصحاب الأرض بهدف ذاتي سجله مالك تياو مدافع ميلان بالخطأ في مرمى فريقه بعد مرور 5 دقائق.

وأدرك ميلان التعادل في الشوط الثاني بهدف سجله لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريندرز في الدقيقة 74 قبل أن يقتنص تورينو الفوز بهدف ثان سجله جفيداس جينيتيس في الدقيقة 76.

وتجمد رصيد "الروسونيري" عند 41 نقطة في المركز السابع، بعدما تلقى خسارته السادسة في بطولة الدوري هذا الموسم، بينما رفع تورينو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ11.

لاتسيو يتعثر مجددا

سقط لاتسيو في فخ التعادل للمرة الثانية تواليا، وهذه المرة سلبيا أمام مضيفه فينيتسيا، ليفشل في الفوز لثاني مباراة بعد تعادله مع ضيفه نابولي المتصدر 2-2 في المرحلة الماضية.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع مؤقتا وبات مهددا بالتراجع إلى الخامس في حال فوز يوفنتوس (46) على مضيفه كالياري اليوم الأحد.

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وتنتظر لاتسيو مجموعة من المباريات الصعبة، أولها الثلاثاء أمام إنتر في ربع نهائي كأس إيطاليا، قبل أن يلتقي بالقطب الثاني للمدينة ميلان في الدوري، ومن بعدها يسافر إلى الجمهورية التشيكية لملاقاة فيكتوريا بلزن في ذهاب ثمن النهائي للمسابقة القارية الثانية.

في المقابل، بقي فينيتسيا في المركز الـ19 قبل الأخير بـ17 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بارما الـ17 الذي تغلب على بولونيا بهدفين نظيفين في أول مباراة للمدرب الجديد الروماني كريستيان كيفو.

وسجل الفرنسي أنج-يوان بوني الهدف الأول في الدقيقة 37 من ركلة جزاء وأضاف السويسري سيمون سون الثاني (78). وهو الفوز الأول لبارما بعد 7 مباريات لم يحقق فيها سوى نقطتين.

أما بولونيا فتكبد خسارته الأولى بعد 10 مباريات من دون خسارة في مختلف المسابقات، وتجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الثامن مع مباراة مؤجلة ضد ميلان.