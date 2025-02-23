المنتخبات المتأهلة ومواجهتا نصف نهائي كأس آسيا للشباب

تستعرض الجزيرة نت المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي بكأس آسيا للشباب تحت 20 عاما لكرة القدم، المقامة حاليا في الصين ومباراتي نصف نهائي البطولة.

وتأهلت لنصف النهائي 4 منتخبات -بينها منتخب عربي- التي فازت في ربع نهائي البطولة التي شهدت مواجهات مثيرة.

وفي ما يلي المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس آسيا للشباب:

منتخب السعودية- فاز في ربع النهائي على نظيره الصيني 1-صفر.

أستراليا- فازت على العراق 3-2.

كوريا الجنوبية- فازت على أوزبكستان 3-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

اليابان- فازت على إيران 4-3 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

مباراتا ثمن النهائي:

السعودية ضد اليابان (الأربعاء 26 فبراير/شباط، الساعة 11:15 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة)

أستراليا x كوريا الجنوبية (الأربعاء 26 فبراير/شباط، الساعة 14:30 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة)

وضمنت المنتخبات الأربعة الأولى التأهل لتمثيل قارة آسيا في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 المقرر في تشيلي.