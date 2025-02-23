رياضة

المنتخبات المتأهلة ومواجهتا نصف نهائي كأس آسيا للشباب

منتخب السعودية تأهل لكأس العالم تحت 20 عاما - منتخب السعودية تحت 20 عاما المصدر: حساب المنتخب السعودي على منصة إكس
السعودية المنتخب العربي الوحيد الذي صعد لنصف نهائي كأس آسيا تحت 20 عاما وتأهل لكأس العالم للشباب (المنتخب السعودي)
23/2/2025-|آخر تحديث: 24/2/202512:14 ص (توقيت مكة)

تستعرض الجزيرة نت المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي بكأس آسيا للشباب تحت 20 عاما لكرة القدم، المقامة حاليا في الصين ومباراتي نصف نهائي البطولة.

وتأهلت لنصف النهائي 4 منتخبات -بينها منتخب عربي- التي فازت في ربع نهائي البطولة التي شهدت مواجهات مثيرة.

وفي ما يلي المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس آسيا للشباب:

  • منتخب السعودية- فاز في ربع النهائي على نظيره الصيني 1-صفر.
  • أستراليا- فازت على العراق 3-2.
  • كوريا الجنوبية- فازت على أوزبكستان 3-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
  • اليابان- فازت على إيران 4-3 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

مباراتا ثمن النهائي:

  • السعودية ضد اليابان (الأربعاء 26 فبراير/شباط، الساعة 11:15 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة)
  • أستراليا x كوريا الجنوبية (الأربعاء 26 فبراير/شباط، الساعة 14:30 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة)

وضمنت المنتخبات الأربعة الأولى التأهل لتمثيل قارة آسيا في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 المقرر في تشيلي.

المصدر : الجزيرة

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